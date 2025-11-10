أجواء احتفالية في الجيزة.. الجماهير تستقبل محمد أبو العينين بحفاوة خلال جولاته الانتخابية

وصف الإعلامي أحمد موسى الأجواء الانتخابية في محافظة الجيزة بأنها مشهد وطني مفعم بالانتماء، قائلاً إن ما شهده الشارع اليوم يجسد حب المصريين لبلدهم ولرموز العمل الوطني. وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية، يحظى بتأييد واسع وثقة كبيرة بين أبناء المحافظة.

وأوضح موسى أن مشاهد الطوابير أمام اللجان لم تكن مجرد ممارسة انتخابية، بل تعبير صادق عن مشاعر الانتماء وحب الوطن، مشيرًا إلى أن حفاوة المواطنين واستقبالهم للنائب محمد أبو العينين تعكس مكانته المميزة في قلوب الناس.

وأضاف أن الجولة الانتخابية لأبو العينين تحولت إلى ما يشبه الاحتفال الشعبي، حيث خرجت أعداد كبيرة من الأهالي لاستقباله والهتاف باسمه في أجواء من البهجة والفخر، مؤكدًا أن تلك المظاهر تعبر عن علاقة استثنائية بينه وبين أبناء دائرته الذين يرون فيه نموذجًا للنائب القريب من المواطنين والمشارك الفعال في همومهم وقضاياهم.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن ما حدث اليوم في الجيزة هو مشهد من مشاهد الوفاء المتبادل بين المواطن ونائبه، ورسالة تؤكد أن العمل الميداني والصدق في خدمة الناس هما الطريق الحقيقي لكسب القلوب قبل الأصوات.