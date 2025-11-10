إقبال كبير للناخبين بلجان مدرسة محمد الفقي بأبو النمرس.. صور

شهدت لجان مدرسة محمد الفقي بمركز أبو النمرس، اقبال كبير للناخبين، وذلك للإدلاء بأصواتهم بلجان في انتخابات مجلس النواب 2025.



وقدم عدد من الشباب خدمه مجانيه للناخبين للاستعلام عن الموقف الانتخابي، ومكان لجنه التصويت.





وانطلقت صباح اليوم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباحًا وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، على أن تتواصل عملية الاقتراع على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.





وتأتي هذه الانتخابات ضمن الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها البلاد لتشكيل السلطة التشريعية الجديدة، وسط استعدادات مكثفة من جانب الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.





وشهدت محافظة الجيزة مع الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادًا كاملًا لاستقبال الناخبين، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية وتوفير كل وسائل الدعم اللوجستي لضمان انسيابية العملية الانتخابية.





كما تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان لحماية المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية، مع تخصيص عناصر لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.





وتجرى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.





ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليون ناخب موزعين على 5606 لجنة فرعية في مختلف المحافظات المشاركة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الانتخابات التنافس على 142 مقعدًا بنظام القوائم، موزعة على قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا، حيث ترشحت قائمة واحدة في كل دائرة تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر، وتشمل قائمتين الأولى تضم 40 مرشحًا، والثانية تضم 102 مرشح.





كما تشهد الانتخابات منافسة قوية على 143 مقعدًا بالنظام الفردي بين عدد كبير من المرشحين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين.





وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير العملية الانتخابية من خلال غرف عمليات مركزية في المحافظات لمواجهة أي معوقات قد تطرأ أثناء عملية التصويت، فيما تسود حالة من الهدوء والتنظيم داخل اللجان منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم تأكيدًا على حرصهم في المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان المقبل.