الأنبا ديمتريوس والأنبا بقطر يدليان بصوتهما في انتخابات مجلس النواب | صور

أدلى صباح اليوم نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس، مطران إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين وتوابعها، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، بلجنته الانتخابية بمدينة ملوي، في مشهد يعكس روح الانتماء والواجب الوطني.

أهمية المشاركة الإيجابية

وشدد نيافته على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدًا أن التصويت حق أصيل لكل مواطن وواجب وطني يعكس محبة الإنسان لوطنه وحرصه على بنائه، داعيًا الجميع للحضور والمشاركة الفعّالة لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

ونصلى أن يحفظ الرب بلادنا الغالية، وأن يمنحها السلام والنمو والازدهار، ويقود خطانا دائمًا نحو كل خير.

كما أدلى نيافة الحبر الجليل الأنبا بقطر، أسقف ديرمواس ودلجا، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية في مدرسة الشهيد الرائد عمرو إبراهيم جبر – الثانوية العامة بنات.