برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 185 وظيفة جديدة
الوطنية للإنتخابات: لم نرصد أي معوقات والشكاوى من تكدس الناخبين
أحمد موسى: أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير عملية التصويت في اليوم الأول
أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة
بعد عقد من الاعتقال.. فريق الدفاع: الإفراج عن هانيبال القذافي حقق العدالة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأثنين 10-11-2025
أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
أخبار العالم

البنك الأوروبي للاستثمار يضاعف تمويل التكيّف مع تغير المناخ لـ30 مليار يورو

أعلن أمبرواز فايول، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، خلال مشاركته في "اليوم المخصص للتكيّف مع تغير المناخ في مؤتمر الأطراف COP30"، التزام مجموعة البنك بمضاعفة تمويل التكيّف ليصل إلى 30 مليار يورو بين عامي 2026 و2030، وذلك في إطار المرحلة الثانية من خارطة طريق «بنك المناخ» التي يتبناها البنك. 

وقال فايول، في كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى، إن التغيّر المناخي لم يعد مجرد تحدٍ بيئي أو إنساني، بل بات يشكل تهديدًا متزايدًا للاستقرار والأمن العالمي. 

وأضاف أن البنك الأوروبي للاستثمار، بصفته الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، يعمل على تعزيز جهوده لحماية الأرواح وسبل العيش والبنية التحتية، خصوصًا في المناطق الهشّة والأكثر عرضة للمخاطر المناخية حول العالم. 

وأشار نائب الرئيس إلى أن البنك يقوم بإدماج اعتبارات التكيّف في جميع عملياته، من مشروعات الأمن المائي والزراعة المستدامة، إلى الحلول القائمة على الطبيعة وتخطيط المدن المرن. 

كما يعمل البنك على تسهيل الوصول إلى التمويل، وخاصة للسلطات المحلية والشركات الصغيرة، التي غالبًا ما تكون في مقدمة تأثيرات المناخ ولكنها الأقل قدرة على مواجهتها. 

واستعرض فايول أربعة محاور رئيسية لعمل البنك في هذا المجال هي توسيع الأثر خارج أوروبا؛ إذ ارتفع تمويل التكيّف خارج الاتحاد الأوروبي ليصل إلى 1.4 مليار يورو في عام 2024، بما يمثل نحو 30% من محفظة العمل المناخي للبنك.

وشملت المبادرات توفير حلول للمياه النظيفة في بنجلاديش والأردن، ودعم الزراعة القادرة على التكيّف مع المناخ في رواندا، مع إمكانية تمويل ما يصل إلى 100% من تكلفة المشاريع في الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة. 

كما شملت الابتكار من أجل المرونة، حيث دعم البنك عملية "تحويل دين سيادي" في بربادوس، سمحت بإعادة هيكلة الدين من خلال شروط مرتبطة بأهداف التكيّف، بما يتيح مساحة مالية إضافية للاستثمار في المرونة المناخية. 

وقام البنك بتعبئة التمويل الخاص؛ حيث يساهم في تنشيط استثمارات القطاع الخاص عبر صناديق موجهة للتكيّف في الأسواق الناشئة، مثل “صندوق حلول المرونة المناخية” وصندوق Outrigger للبنية التحتية المقاومة للمناخ. 

وعمل البنك على تعزيز القدرات المؤسسية من خلال برنامج “تخضير الأنظمة المالية”، حيث يقدم الدعم للبنوك المركزية والمؤسسات المالية لتقييم المخاطر المناخية وبناء أنظمة أكثر مرونة. 

كما أطلق برنامجًا استشاريًا جديدًا لدعم الدول الجزرية الصغيرة، بدءًا من الرأس الأخضر وموريشيوس وسيشل.

واختتم فايول "إن التكيّف يتعلق ببناء أنظمة مرنة، وتعزيز الابتكار، وتقوية المؤسسات.. وفي COP30، نحتاج إلى العمل المشترك بروح القيادة والتضامن لحماية الازدهار والأمن العالمي، ويمكنكم الاعتماد على مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار كشريك موثوق من أجل مستقبل مستدام وأكثر قدرة على الصمود".

أمبرواز فايول نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار تغير المناخ مؤتمر الأطراف COP30 طريق «بنك المناخ»

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

هواتف Oppo Find X9

بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

سماعات لاسلكية

بطارية تدوم حوالي 36 ساعة.. وان بلس تستعد لإطلاق سماعات Bullets Wireless Z3

حواسيب الألعاب

بإمكانات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب ألعاب في 2025

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

