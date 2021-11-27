الوصيف: افتتاح طريق الكباش ترويج للسياحة يثبت أن الجمهورية الجديدة تسيرعلى الطريق الصحيح

اكد احمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية أن النجاح الكبير للاحتفال بافتتاح طريق الكباش جاء تتويجا لجهد كبير تم بذله على مدار شهور من أجهزة الدولة بدعم ومساندة ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الاهتمام والدعم الغير مسبوقين من الدولة لصناعة السياحة والأثار .

وكشف الجهد والفكر المتميز في تنفيذ الحدث من اجهزة الدولة بشكل عام ومن وزارة السياحة والآثار ووزيرها الدكتور خالد العناني بصورة خاصة , وأضاف ان تنظيم حدث بهذا الحجم وبهذا النجاح الباهر بأيد مصرية خالصة والذي لفت أنظار العالم بأثره الي مصر ومدينة الأقصر يؤكد قوة مصر وقدرتها دائما على استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى والمهمة بإقتدار كبير ، كما أن الافتتاح يعد حدثا مهما على كافة الأصعدة سواء سياسيا حيث أكد للعالم قوة مصر واستقرارها وحرص الدولة على رعاية أثارها وصيانتها وتقديمها في أبهي صورها للعالم كما ساهم في ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية حاليا عن مصر ,







وأضاف الوصيف أن افتتاح طريق الكباش جاء غاية في الأهمية على الجانب السياحي لعدة أسباب , أولها هذا الحشد من التغطية الإعلامية الواسعة من قبل كبري وسائل الاعلام وشبكات التلفزيون العالمية مما يعد دعاية قوية للغاية للسياحة المصرية في كل أرجاء المعمورة , كما أن الحدث كشف مدى اهتمام الدولة بمدينة الأقصر باعتبارها أهم المدن الأثرية بالعالم , وألقي الضوء على التطوير والتحديث الذي يجري بالأقصر وقدمها للعالم في أبهي صورة لها , وأشار الوصيف إلى أن كل هذا سوف يؤدي إلى الدعاية والترويج بصورة كبير للسياحة الثقافية بشكل عام وليس مدينة الأقصر فقط متوقعا حدوث نمو كبير بعد الحدث في الإقبال على السياحة الثقافية بمصر ,



وقال أحمد الوصيف أنه في إطار التعاون الغير مسبوق بين وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص ممثلا في إتحاد الغرف السياحية فسوف يتم التنسيق مع الوزارة وهيئة تنشيط السياحة وأجهزة الوزارة المختلفة في أقرب وقت لبحث استغلال افتتاح طريق الكباش في الدعاية والترويج للسياحة المصرية بشكل عام في مختلف الأسواق الخارجية .