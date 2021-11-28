اليوم.. ندوة حول صناعة السكر بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد ندوة إلكترونية عبر الإنترنت، بعنوان "قصب السكر أم بنجر السكر؟ الجدل الزائف والفرص الضائعة"، وذلك اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساء.

وتناقش الندوة طبيعة الجدل الدائر بين تفضيل زراعة قصب السكر أم بنجر السكر فى صناعة السكر، وما هى الفرض الضائعة، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.

ويتحدث بالندوة كل من الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، ويوسف شاهين مدير عام وعضو مجلس إدارة شركة يونيبورد، وإسلام سالم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، ويرأس الندوة عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركزالمصرى للدراسات الاقتصادية، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز.