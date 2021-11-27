مهندس صوت احتفالية طريق الكباش: نشعر بالفخر .. فيديو

قال مفدي ثابت مهندس صوت احتفالية طريق الكباش بالأقصر، إن عمله كان قائما على تسجيل موسيقى الأوركسترا والكورال والاغاني وتنفيذ المكساج.

أضاف مفدى ثابت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "،:" تم دمج العديد من المقطوعات الموسيقية معا كي تخرج موسيقى الأوركسترا بهذا الشكل الرائع ".

وتابع مفدي ثابت :" شعرت بالفخر لأن الاحتفالية فاقت كل التوقعات وكانت مبهرة وكان التصوير غاية في الروعة ".

أكمل :" اشعر بالسعادة بسبب الاستعانة بـ مغنيين جدد في احتفالية طريق الكباش، وحققوا نجاح كبير وأداء الاوركسترا كان مبهرا ".