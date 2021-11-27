سر ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب إفريقيا.. وزير التعليم العالي يكشف

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، إن أي تحور في فيروس كورونا يحتاج إلى وسيط كي يساعده على حدوث هذا التحور .

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الأماكن التي بها معدلات نقص مناعة تزيد من فرص تحور الفيروس وجنوب افريقيا بها أعداد كبيرة مصابة بالإيدز وبالتالي عدد كبير من الأفراد هناك يعانون من نقص المناعة وبالتالي تكون فرصة لـ فيروس كورونا كي يتحور ويتغير ".



وتابع خالد عبد الغفار :" محدش يقدر يجاوب على سؤال مدى فعالية اللقاحات تجاه تحور كورونا الجديد أوميكرون وما زالت الدراسات مستمرة ".



وأكمل خالد عبد الغفار :" يجب ألا يكون هناك حالة من الذعر والرعب لحين الانتهاء من الدراسات العلمية حول تحور اوميكرون الجديد".

