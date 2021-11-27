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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر يفوز على فينيسيا 2-0 في الدوري الإيطالي

إنتر
إنتر

فاز فريق إنتر على مضيفه فينيسيا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق التركي هاكان تشالهانجلو في الدقيقة 34 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، فشل روميرو حارس مرمى فينيسيا في التصدي لها.

وفي الدقيقة 96، أحرز الأرجنتيني لوتارو مارتينيز الهدف الثاني لـ إنتر من ركلة جزاء، ليظفر فريق “ النيراتزوري” بنقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إنتر للنقطة 31 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد فينيسيا عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

يذكر أن فريق يوفنتوس قد خسر أمام نظيره أتالانتا بهدف نظيف، ضمن منافسات ذات الجولة.

يوفنتوس الدوري الايطالي بطولة الدوري فينيسيا مارتينيز فريق يوفنتوس

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