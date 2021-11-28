محمد شريف: عقد الزمالك كان 3 ملايين جنيه ووقعت 4 سنوات ونصف

قال محمد شريف مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي إنه وقع لنادي الزمالك عام 2018 بحضور إسماعيل يوسف بعد طلب إيهاب جلال المدير الفني السابق للقلعة البيضاء ضمه.

وقال محمد شريف مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" عندما وقعت على عقد نادي الزمالك كان مقابل 3 ملايين جنيه وعندما دخل الأهلي فى الصفقة العرض زاد ".

وأضاف:" عندما وقعت لنادي الزمالك كان النادي الأهلي خارج الصفقة تمامًا ووقعت فى حضور إسماعيل يوسف مسؤول نادي الزمالك لمدة 4 سنوات ونصف ".