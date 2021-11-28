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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل

صدى البلد

أكد ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، أن فريقه يسعى للاستمرار في المنافسة لسنوات طويلة، والهدف الأهم هو حصد البطولات والمنافسة على كافة الألقاب هذا الموسم.

وأضاف عيد في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن الفوز بالبطولات في مصر غاية في الصعوبة بسبب وجود الأهلي والزمالك.

وأشار إلى وجود مبالغة في التعامل مع صفقات بيراميدز على "السوشيال ميديا"، رغم وجود أندية أنفقت أكثر مما أنفقه بيراميدز على الصفقات، وكل الأرقام التي يتم الإعلان عنها اجتهادات.

وتابع عيد "بيراميدز أصبح له مصداقية لدى جميع اللاعبين وهذا ما يسهل المفاوضات، بجانب أن مصاريف النادي ليس بها أي إهدار للمال العام".

وعن التعاقد مع إيهاب جلال، قال إنه واحد من أفضل المدربين في مصر وقادر على تحقيق الإضافة وصناعة الفارق.

ونفى عيد الأنباء التي ترددت مؤخرا، عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي، للتعاقد مع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، معتبرا اللاعب مستقبل الفريق وطموح النادي أن يضم أفضل اللاعبين.

ولفت المدير التنفيذي لبيراميدز، إلى أن الزمالك لم يتفاوض مع بيراميدز بخصوص التعاقد مع عبد الله السعيد وأن رحيل أفشة من بيراميدز، كان بسبب صعوبة منافسة عبد الله السعيد.

واختتم ممدوح عيد تصريحاته، بأن ميدو اعتذر عن الاستمرار في بيراميدز رغم العلاقة الجيدة التي تربطه بالجميع، نافيا وجود أي دور لأحمد فتحي في رحيله من منصب المستشار الفني للنادي.

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