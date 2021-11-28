" أنا مدين للأهلي .. أهم بطولة في تاريخى" .. لاعبو وجمهور الاهلى يتحدثون عن بطولة افريقيا الـ 9 بعد مرور عام عليها

احتفل لاعبو النادى الأهلى و جمهوره ، بذكرى تتويج القلعة الحمراء بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بنهائي القرن الشهير أمام غريمه التقليدي الزمالك.

نشر على معلول عبر حسابه علي موقع "انستجرام" صور له وكتب " الذكرى السنوية الاولى على أغلى بطولة قارية والأولى لي على المستوى الشخصي، بطولة كانت لها أهمية كبيرة بعد غياب نهائيين متتاليين؛ بسبب الإصابة لكن الحمدلله الثالثة ثابتة.

وتابع "بطولة لن تنسى من الذاكرة لنا ولكل عشاق النادي الأهلي الكبير، جمهور كان عنده ثقة كبيرة في كل المنظومة الاهلوية للتتويج باللقب. إن شاء الله كانت بداية السيطرة من جديد على الأميرة الافريقية و ان شاء الله المسيرة مكملة️".

وكتب عمرو السولية "الذكري السنوية الأولي على اغلي بطولة و اهم بطولة في حياتي، فاكر اليوم ده بكل تفاصيله، فاكر كل لحظة فى المباراة من توتر و ضغط عصبي، مجهود جماعي ينسب لكل فرد في المنظومة ساهم فى هذا اللقب الغالي".

ونشر محمد هاني عبر موقع "إنستجرام" صور له من المباراة وكتب "فات سنة على أهم ماتش و أهم بطولة في تاريخى .. من اسعد لحظات حياتي بعد صفارة الحكم .. كم الضغوط والمسؤولية كان كبير جداً و الحمد لله بفضل ربنا وبفضل اللاعبين الرجالة قدرنا نفرح جمهور النادى الاهلى "

ونشر حسن الشحات صور له من المباراة وكتب " ذكرى واحدة من أعظم وأغلى البطولات الإفريقية مع النادي الأهلي ، كانت البطولة الافريقية الاولى لي مع الأهلي وكانت مليئة بتفاصيل كثيرة جعلتها تكون لها مكانة خاصة لكل محبي وعشاق الأهلي .

ونشر ايمن اشرف صورا له وكتب "في الحقيقة أنا مدين للأهلي بنسبة كبيرة جداً من ⁦‪لحظات‬⁩ الفرح فى حياتي واليوم ده كان من أسعد الأيام وأغلى البطولات ودائمًا الأهلي على القمة ، ودائمًا الأهلي يقدم الفرحة والسعادة لجمهوره .. الحمد لله #سنة_سعيدة_على_أعظم_جمهور"

و إحتفل جماهير النادي الأهلي ، بذكري حصد النجمة التاسعة فى تاريخ النادي الأهلي.

وغرد جماهير الأهلي، بعدة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وجاءت تعليقاتهم كالتالي:"قاضية سعيدة عليكم جميعا، احتفلوا بقوة، فنحن أبطال القارة#القاضية_ممكن #الاهلي".



وعلق آخر “الجمعة 52 على القاضية ممكن، شكرا افشه #القاضية_ممكن”.



وأضاف آخر: “زي انهاردة من سنة، مصطفي غربال صفر والشوالي قال خلاص خلاص خلاص ديربي القاهرة يحكم بأحكامه وانفجر جمهور الأهلي فرحاً،فرحاً، #القاضية_ممكن #التاسعه_يا_اهلي”.

