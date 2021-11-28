مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 11 - 2021 والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الأحد 28 - 11 - 2021 العديد من مباريات البارزة في مختلف دوريات العالم فى مقدمتها مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الي جانب مواجهات الفرق المصرية في كأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

توسكر الكيني X الصفاقسي التونسي – الساعة الثانية عصرا

زاناكو الزامبي X بينجا المالي– الساعة الرابعة عصرا

سيمبا التنزاني X ريد أروز الزامبي – الساعة الرابعة عصرا

آرمى باتريوريتيك الرواندي X نهضة بركان المغربي – الساعة الرابعة عصرا

رويال ليبوباردس X شبيبة القبائل الجزائري – الساعة الرابعة عصرا

مازيمبي الكونغولي X تشاشوما مادزيفهاديلا – الساعة الرابعة عصرا

أوثو دويو X جور ماهيا الكيني – الساعة الرابعة والنصف عصرا

هارتس أوف أووك X شبيبة الساورة الجزائري – الساعة الخامسة مساء

ريفرز يونايتد النيجيري X المصري البورسعيدي – الساعة الخامسة مساء

مانيما انيون X بيراميدز – الساعة الخامسة مساء

جيندارميري ناشونال X موتيما بيمبي – الساعة الخامسة والنصف مساء

نواذيبو X كوتون سبورت – الساعة السادسة مساء

اويلرز X اورلاندو بيراتس – الساعة السادسة مساء

أسيك ميموزا X انتر كلوب – الساعة السادسة مساء

الملعب المالي X الأهلي طرابلس – الساعة السادسة مساء

الاتحاد الليبي X إنيمبا – الساعة السادسة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد X إيفرتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بيرنلي X توتنهام هوتسبير–الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليستر سيتيX واتفورد – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر سيتي X وست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports Connect

تشيلسي X مانشستر يونايتد – الساعة السابعة والنصف مساء beIN 4K HDR

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال بيتيس X ليفانتي – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

إسبانيول X ريال سوسييداد – الساعة الخامسة والربع مساءعلى قناة beIN Sports 1 HD Premium

قاديش X أتلتيكو مدريد –الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال مدريد X إشبيلية – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي X جنوي – الساعة الواحدة والنصف عصرا

ميلان X ساسولو – الساعة الرابعة عصرا

سبيزيا X بولونيا – الساعة الرابعة عصرا

روما X تورينو – الساعة السابعة مساء

نابولي X لاتسيو– الساعة العاشرة إلا ربع

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين– الساعة الرابعة والنصف عصرا

لايبزيج X باير ليفركوزن – الساعة السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان X باريس سان جيرمان – الساعة الثانية عصرا

بوردو X ستاد بريست 29– الساعة الرابعة عصرا

لوريان X رين – الساعة الرابعة عصرا

ستاد ريمسX كليرمون فوت – الساعة الرابعة عصرا

موناكو X ستراسبورج – الساعة الرابعة عصرا

مونبلييه X ليون – الساعة السادسة مساء

مارسيليا X تروا– الساعة العاشرة إلا ربع