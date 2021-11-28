عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 11 - 2021 والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

تقام  اليوم الأحد 28 - 11 - 2021 العديد من مباريات البارزة في مختلف دوريات العالم فى مقدمتها مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الي جانب مواجهات الفرق المصرية في كأس الكونفدرالية.

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة 

توسكر الكيني  X الصفاقسي التونسي  – الساعة الثانية عصرا            

زاناكو الزامبي X بينجا المالي– الساعة الرابعة عصرا

سيمبا التنزاني X ريد أروز الزامبي –  الساعة الرابعة عصرا            

آرمى باتريوريتيك الرواندي X نهضة بركان المغربي  – الساعة الرابعة عصرا

رويال ليبوباردس X شبيبة القبائل الجزائري – الساعة الرابعة عصرا        

مازيمبي الكونغولي X تشاشوما مادزيفهاديلا – الساعة الرابعة عصرا  

أوثو دويو X جور ماهيا الكيني – الساعة الرابعة والنصف عصرا    

هارتس أوف أووك X شبيبة الساورة الجزائري – الساعة الخامسة مساء  

ريفرز يونايتد النيجيري X المصري البورسعيدي – الساعة الخامسة مساء  

مانيما انيون X بيراميدز – الساعة الخامسة مساء  

جيندارميري ناشونال X موتيما بيمبي – الساعة الخامسة والنصف مساء  

نواذيبو X كوتون سبورت – الساعة السادسة مساء  

اويلرز X اورلاندو بيراتس – الساعة السادسة مساء  

أسيك ميموزا X انتر كلوب  – الساعة السادسة مساء  

الملعب المالي X الأهلي طرابلس – الساعة السادسة مساء  

الاتحاد الليبي X إنيمبا – الساعة السادسة مساء    

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  

برينتفورد X إيفرتون  – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium  

بيرنلي X توتنهام هوتسبير–الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليستر سيتيX  واتفورد – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports 3 HD Premium

مانشستر سيتي X وست هام يونايتد – الساعة الرابعة عصرا beIN Sports Connect        

تشيلسي X  مانشستر يونايتد – الساعة السابعة والنصف مساء beIN 4K HDR

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

ريال بيتيس  X ليفانتي  – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

إسبانيول X  ريال سوسييداد –  الساعة الخامسة والربع مساءعلى قناة beIN Sports 1 HD Premium

قاديش    X   أتلتيكو مدريد –الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ريال مدريد  X إشبيلية – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي X جنوي  – الساعة الواحدة والنصف عصرا                    

ميلان X ساسولو – الساعة الرابعة عصرا                

سبيزيا  X   بولونيا  – الساعة الرابعة عصرا              

روما X تورينو – الساعة السابعة مساء            

نابولي X لاتسيو– الساعة العاشرة إلا ربع           

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت  X   يونيون برلين– الساعة الرابعة والنصف عصرا          

لايبزيج   X باير ليفركوزن – الساعة السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان X باريس سان جيرمان – الساعة الثانية عصرا            

بوردو X ستاد بريست 29– الساعة الرابعة عصرا 

لوريان X رين –  الساعة الرابعة عصرا            

ستاد ريمسX  كليرمون فوت  – الساعة الرابعة عصرا 

موناكو X ستراسبورج  – الساعة الرابعة عصرا        

مونبلييه X ليون  – الساعة السادسة مساء

مارسيليا X تروا– الساعة العاشرة إلا ربع 

 

 

مباريات دوريات العالم مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الألماني مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ترشيحاتنا

منظومة إنتاج الأسمدة ليست الأولى |3 قرارات مهمة ناصر السيسي بها الفلاح

محمد شريف يفتح قلبه : 20 جنيها أول راتب في حياتي.. ورحلتي كانت صعبة من مزارع دينا إلي الأهلي.. وهذه كواليس توقيعي للزمالك

أخبار لا تفوتك.. إسرائيل تغلق حدودها أمام العالم .. ووزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة.. والجيش السوداني يكبد إثيوبيا خسائر كبيرة

الله يمتحن الصالحين.. رسالة مؤثرة من مبروك عطية للفنان رشوان توفيق

اليوم.. انطلاق فعاليات المنتدى الأول للقوات الجوية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28- 11 - 2021 والقنوات الناقلة لها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

وزير التعليم يكشف حقيقة توقف الدراسة بسبب المتحور الجديد أوميكرون.. ورسالة لـ مهمة لـ طلاب الصف الرابع الابتدائي

معنديش حاجة باسمي غير موبايلي.. القصة الكاملة لأزمة رشوان توفيق مع ابنته وقضية الحجر

فرحي قريب وأنا لست عذراء فهل أخبر خطيبي.. مبروك عطية يحسم الجدل

سبب ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ.. عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا

معجزة إلهية حدثت في الإسكندرية مذكورة بالقرآن.. هل من علامات الساعة؟

شهامة ضابط .. النقيب أحمد عادل ينقذ كنيسة العذراء مريم فى الوراق من كارثة

في ليلة الدخلة| تفاصيل وفاة زوجين بعد ساعات من زفافهما بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة مذهلة.. شاهد رقص اثنين من الثعابين تحت المطر|فيديو

مكسل يمشي.. رجل يستدعي سيارة الإسعاف 39 مرة خلال العام لسبب صادم

لن تصدق.. امرأة تجبر دبا متوحشا على فعل غير متوقع |فيديو

اعتراضا على الدراسة.. شاهد طالبة في الجامعة بملابس النوم |فيديو

فيديو

هتجوز وٱنا ليست عذراء ماذا ٱفعل؟ .. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

محرمتهاش من حاجة .. ابنة رشوان توفيق تقاضي والدها ..فيديوجراف

مش عارفة "خاني"كام مرة .. أصالة تكشف سبب انفصالها عن طارق العريان

بالأرقام.. قائمة محمود الخطيب تكتسح انتخابات الأهلي.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مصر تبهر العالم

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ