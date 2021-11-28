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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

منهم 42 من ذوى القدرات.. تعيين 3482 شابا بالقليوبية

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2483  شابا، من بينهم 42  من ذوى الهمم والقدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 7306 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 832  فرصة عمل للشباب من الجنسين  .

وقال الوزير : إنه تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة  المسجلة بالمديرية، منها صرف  11 منحة مولود ، و4 منح  زواج ، ومنحة وفاة عامل ، وعمل 3 عمليات جراحية كبرى لـ 3 عمال ،  بإجمالى 33  ألف جنيه لـ 19 عاملاً من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 21448 عاملا .

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية ، أن التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي، أشار إلى  أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2309 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 2259 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق شهادتين  قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج ، وتوجيه 28 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن ، فضلاً عن استخراج وتجديد 8 تراخيص عمل لأجانب .

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 616 منشأة دوريا ، وعمل 36 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 291 محضرا ، كما تم التفتيش على 54 منشأة يعمل بها 35 طفلا ، وتم إنذار 18 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها  ، وتحرير 8 محاضر للمنشآت المخالفة ، وإجراء التفتيش على 312 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتم تحرير 157 محضرًا للمنشآت المخالفة ، وتم عقد 15 ندوة توعية ، كما تم بحث 62 شكوى  .

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 207 شكوى، تم تسوية 16 منها ودياً ، و إحالة  63  للقضاء ، وحفظ 21 شكوى ، ومازالت هناك 107 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، جاري تنفيذ دورة تدريبية بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهن التفصيل والحياكة ، لـ 14 متدربة ، كما تم بدء  دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الشوبك - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة .

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وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة القليوبية تعيين 2483 شابا كعب العمل

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