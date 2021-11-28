الأرصاد: الطقس غدا حار على كافة الأنحاء وشوائب عالقة في الجو

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يصاحبها شوائب عالقة نهارا وشبورة مائية كثيفة على الطرق صباحا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا.

أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس غدا، مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الطقس غدا، من الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، شوائب عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18.

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 20.

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 15.

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 16.