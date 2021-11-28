العثور على أسلحة نارية داخل مكتب خدمات حكومية غير مرخص بالقاهرة

نجح رجال أمن القاهرة فى ضبط صاحب مكتب تقديم خدمات إصدار الأوراق الحكومية بدون ترخيص بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة.

وتمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ، وبحوزته طبنجة"بدون خزينة" – فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات من ذات العيار – 4 صواعق كهربائية – 6 دنك – جهاز لاسلكى والشاحن الخاص به – 5 شهادات ميلاد بأسماء أشخاص مختلفة.

وبمواجهته اعترف بإدارته مكتب لتقديم الخدمات الحكومية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ، وحيازته للأسلحة المضبوطة بحوزته بقصد حماية نشاطه الإجرامى والصواعق والدنك وجهاز اللأسلكى خاصين بشركة أمن ملكه "مغلقة" ، وشهادات الميلاد خاصة ببعض العاملين بذات الشركة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.