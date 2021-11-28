باريس سان جيرمان يضرب سانت إيتيان بثلاثية في الدوري الفرنسي.. وإصابة مرعبة لـ نيمار

فاز باريس سان جيرمان على نظيره سانت إيتيان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لى ستاد جيوفروى جيشار ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الفرنسي.

جاء هدف سانت إيتيان في شباك باريس سان جيرمان، عن طريق دينس بوانجا في الدقيقة 23، من عمر المباراة.

وأدرك ماركينيوس التعادل لفريق باريس سان جيرمان، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأحرز أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 79.

وتعرض نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان لإصابة قوية في الكاحل قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، بسبب تدخل قوي من قبل أحد لاعبي سانت إيتيان، وغادر أرضية الملعب باكيا.

وعاد ماركينيوس لإضافة الهدف الثالث لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 91.

وشهد تشكيل باريس سان جيرمان، لمواجهة سانت إيتيان تواجد سيرجيو راموس لأول مرة منذ انضمامه إلى العملاق الباريسي في الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع : بيرنات - سيرجيو راموس- ماركينيوس - حكيمي

خط الوسط: دانيلو - إدريسا جاي - دي ماريا

خط الهجوم : ميسي - مبابي - نيمار.

ترتيب باريس سان جيرمان وسانت إيتيان:

بهذه النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 12 نقطة في المركز الـ 20 والأخير.