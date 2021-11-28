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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

"شمال سيناء" تنظم ندوة للتعريف بالعنف ضد المرأة

ندوة لوحدة تكافوء
ندوة لوحدة تكافوء الفرص بالعريش

نظمت وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام محافظة شمال سيناء ندوة للتعريف بالعنف ضد المرأة ، في مدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات بالعريش، بحضور حنان حسن رئيس الوحدة ، مني أبو المعاطي مدير إدارة العريش التعليمية ، الشيخ خالد عبد العزيز، من علماء الأزهر الشريف .

وأكدت حنان حسن رئيس الوحدة، علي أن الندوة جاءت في إطار سلسلة الندوات ضمن حملة الـ 16 يومًا ويتم تنفيذها تحت عنوان«معًا ضد العنف»،حتى 10 ديسمبر المقبل لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك  تحت رعاية كلا من الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأكدت رئيس الوحدة، علي أن الحملة متعارف عليها دوليًا ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كل أشكال العنف الأسرى والمجتمعي ضد المرأة.

من جانبها استعرضت هاجر صالح، عضو الوحدة، تعريف العنف ضد المرأة وأشكاله والعمل على وقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

وأكدت صالح، علي أن من بين أنواع العنف ضد المرأة ، العنف النفسي واللفظي ، العنف المجتمعي، والعنف الجسدي، والزواج المبكر، وختان الإناث.

ندوات توعوية
وأشار محمد الهادي، عضو الوحدة، علي أن حملة ال16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة بدأت يوم الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري وتستمر حتي العاشر من ديسمبر المقبل، ويتم خلالها تنفيذ ندوات توعوية في مختلف المصالح الحكومية والمدارس ومراكز الشباب للحد من العنف ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة، مع الاستعانة بالمشايخ من الأوقاف والأزهر الشريف والأطباء من الصحة.

واستعرض الشيخ خالد عبد العزيز، من علماء الأزهر الشريف، الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي تحث علي احترام المرأة وإعطائها جميع حقوقها التي كفلها الشرع لها.

من جانبها أكدت مني أبو المعاطي، مدير عام ادارة العريش التعليمية، علي مشاركة الإدارة في الحملة التي تهدف بالتعريف بحقوق المرأة والمساواة بينها وبين الرجل والقضاء علي كافة أشكال العنف تجاهها.

وأشارت مدير عام الادارة، إلى اهتمام كافة أجهزة الدولة وحرص القيادة السياسية على حماية المرأة من العنف نظرا لدورها الحيوى والفاعل في المجتمع وتنشئة الجيل الجديد على الولاء والانتماء للوطن وخدمة المجتمع، وكذا تنشئته على احترام المرأة وحمايتها من أي عنف .

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