دينا رامز تروي لحظة ظهورها الأولى على "صدى البلد": مكنتش مصدقة

10 سنوات على انطلاقة القناة..

روت الإعلامية دينا رامز، اللحظة الأولى لظهورها على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقته اليوم من برنامج "على مسئولتي"، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقة القناة.

وقالت "رامز"، “مكنتش متخيلة إني هرجع تاني أذيع تاني بعد 2011، والبداية بمكالمة الكاتب الصحفي عمرو الخياط، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح"، موضحة "رؤيتي للنائب محمد أبو العينين قبل انطلاقة القناة حمستني لانطلاق هذا المشروع".

يذكر أن احتفلت قناة “صدى البلد” اليوم، الأحد، بـ مرور 10 سنوات على تأسيسها، وعرضت القناة تقريرا هاما عن الأعمال المميزة التي تمت خلال السنوات الماضية، وأول لقطات بثت على القناة.

ومن جانبه، خصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس “صدى البلد”.