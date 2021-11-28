مصطفى أبو زيد: 3 أسباب أدت إلى زيادة الصادرات المصرية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن زيادة حجم الصادرات المصرية ليست مفاجأة.

وأضاف أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع "أكسترا نيوز"، أن زيادة الصادرات نتيجة طبيعية للجهود التى بذلتها الدولة خلال الفترة الماضية.

تعميق التصنيع

وأرجع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، زيادة الصادرات إلى 3 أسباب رئيسية وهى نجاح استراتيجية تعميق التصنيع المحلى بزيادة المكون المحلى مقابل الأجنبي فى الصناعات.

وتابع: السبب الثانى، هو برنامج دعم الصادرات الذي أطلقته الدولة المصرية، والذى يهدف إلى زيادة نسبة الصادرات خلال الـ 3 سنوات القادمة إلى 25%.

ولفت أبو زيد إلى أن السبب الثالث، هو العلاقات الاقتصادية القوية التى أنشأتها مصر مع التكتلات الاقتصادية الكبرى.