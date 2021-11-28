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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجموعة من الوزراء يهنئون قناة صدي البلد بمرور 10 سنوات على إنطلاقها

صدى البلد

عرض الإعلامي أحمد موسي، خلال الحلقة الخاصة من برنامجه اليوم، فيديو يضم مجموعة من الوزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وهم يهنئون قناة صدي البلد والقائمين عليها بمناسبة مرور 10 سنوات علي إنطلاق قناة صدي البلد.


وقال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال: " قناة صدي البلد تناقش قضايا مهمة اتمني لهم مزيد من التقدم والنجاح".

 

بدوره قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:" نشكر قناة صدي البلد علي جهودها في تغطية كافة الجوانب الإخبارية".

 

في السياق ذاته، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية: "قناة صدي البلد تقدم محتوي بناءً وهادف وأتمني لهم داوم التفوق".

 

بدروها قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج: "مرور 10 سنوات علي صدي البلد يعني نجاحها الكبير في الداخل والخارج".

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قناة صدي البلد السفيرة نبيلة مكرم وزير قطاع الاعمال الإعلامي أحمد موسى نبيلة مكرم أشرف صبحي نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

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