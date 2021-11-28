قاضي محاكمة القرن: صدى البلد القناة الوحيدة التي قبلت إذاعة المحاكمة لايف

هنأ المستشار محمود كامل الرشيدى، "قاضى محاكمة القرن"، قناة صدى البلد والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة القناة والإعلامي أحمد موسى بمرور 10 سنوات على أنشائها.



وتابع الرشيدى خلال مداخلة هاتفية خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، أنه طلب من كل القنوات، تغطية محاكمة القرن لايف وكلها اعتذرت، عدا قناة "صدى البلد".



وأكد قاضي محاكمة القرن، أن قناة صدى البلد، بذلت مجهودا كبيرا لنقل المحاكمة إلى الشعب المصرى بمنتهى الشفافية، كما أن دورها كبير فى التنوير.

وتابع المستشار، محمود كامل الرشيدى: “منذ انتهاء المحاكمة حريص على عدم التحدث إلى الإعلام ولكن مناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء القناة دفعتني للحديث”.