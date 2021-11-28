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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الجلالة تستقبل وفدا من سفراء دول أمريكا اللاتينية

وفد من سفراء دول
وفد من سفراء دول أمريكا اللاتينية بجامعة الجلالة

استقبلت جامعة الجلالة، وفداً رفيع المستوي من سفراء دول أمريكا اللاتينية، بمرافقة السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، وكان في استقبالهم الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وممثلين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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وقام الدكتور أشرف حيدر غالب، بالترحيب بالضيوف وقدم عرضاً توضيحياً عن دور جامعة الجلالة ضمن المشروع القومي للجامعات الأهلية الجديدة، التي تم انشاؤها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتكون منارة للعلم والبحث العلمي في المنطقة.

أهداف جامعة الجلالة

وأبرز حيدر، خلال العرض أهداف جامعة الجلالة مؤكداً علي إعداد جيل مختلف من الخريجين قادر علي المنافسة في سوق العمل العالمي من خلال برامج دراسية مميزة تخدم رؤية مصر 2030، مشيراً إلي استعداد جامعة الجلالة الكامل لاستقبال الطلبة الوافدين من جميع انحاء العالم، حيث وقعت الجامعة اتفاقيات شراكة دولية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية التي ستمنح شهادات مزدوجة في مجالات مختلفة، وايضاً جامعة هيروشيما اليابانية، حيث تتم استضافة أساتذة يابانيين للتدريس بها، واتحاد تكساس الدولي للتعليم.

وأوضح غالب، أن جامعة الجلالة تضم 4 مشاريع عملاقة؛ وهي مستشفي الجلالة الجامعي الذي سوف يخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبري لاستقبال المؤتمرات و المنتديات الدولية والاقليمية، بالإضافة الي سكن جامعي فندقي، مشيراً إلي أن قرار انشاء الجامعة يضم أيضاً تأسيس أكاديمية متقدمة للعلوم تهدف الي خدمة البحث والأبحاث العلمية.

وأضاف حيدر، أن الجامعة تضم برامج تهتم بها حكومات دول أمريكا اللاتينية، مشيراً إلي اهتمام الجامعة بريادة الأعمال حيث يتم تدريس هذا المقرر للطلاب كمتطلبات إجبارية، لتزويدهم بالمهارات المطلوبة عند التخرج، وفي هذا الإطار قامت جامعة الجلالة بتنظيم أول مؤتمر عن ريادة الأعمال لشباب الجامعات حيث تمت استضافة ممثلين من طلبة 12 جامعة مصرية وأجنبية.

وتحظي جامعة الجلالة بالاهتمام الكامل من الدولة، وخاصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، الذي يتابع الجامعة عن كثب ويمدها بكل الدعم المطلوب كونها القلب النابض لمدينة الجلالة.

جدير بالذكر، أن هذه الزيارة تهدف الي تعميق أواصر التعاون العلمي بين جامعة الجلالة ودول أمريكا اللاتينية، لإستقبال طلاب من هذه الدول تحقيقاً لرؤية الجامعة في استقطاب طلاب وافدين من جميع أنحاء العالم.

 جانب من استقبال وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية بجامعة الجلالة
 جانب من استقبال وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية بجامعة الجلالة
 جانب من استقبال وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية بجامعة الجلالة
 جانب من استقبال وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية بجامعة الجلالة
 جانب من استقبال وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية بجامعة الجلالة
 جانب من استقبال وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية بجامعة الجلالة
 جانب من استقبال وفد سفراء دول أمريكا اللاتينية بجامعة الجلالة
جامعة الجلالة سفراء دول أمريكا اللاتينية السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية الدكتور أشرف حيدر غالب جامعة الجلالة ضمن المشروع القومي للجامعات الأهلية الجديدة

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