رسائل الجمهور لقناة صدى البلد بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها.. فيديو

عرضت قناة صدى البلد، تقريرا يرصد تهنئة الجمهور للقناة بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها.

وقالت إحدى السيدات: "أنا بحب قناة صدى البلد، وتأثيرها موجود منذ نشأتها، ويا رب دايما في تطور وتقدم".

وقال آخر: "أتابع قناة صدى البلد لمصدقيتها في نقل الأخبار وما يدور بالشارع المصري".

وفي السياق ذاته، أوضح أحد المواطنين: "أنا قناة صدى البلد تتحدث بصوت الشارع ويا رب دايما في نجاح".

قناة صدى البلد، شاشة تنبض بحب الوطن، وتحارب الإرهاب، وبها لقطات كشفت بها الحقائق، و 10 سنوات كانت صدى البلد على قدر المسئولية ونالت ثقة المواطنين، وصدى البلد جسد لا تتوقف حيويته وعين لا تفارق الوطن.

وخصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم الأحد تبدأ في تمام السادسة مساء للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس قناة صدى البلد .

حضر الاحتفالية كل من الإعلامي أحمد موسي، والإعلامي مصطفى بكري، فضلا عن تواجد كل من الإعلامية عزة مصطفي ورشا مجدي والإعلامي حمدي رزق، ليروون بداية عملهم بقناة صدى البلد.