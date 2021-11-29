البحث العلمي تفتح باب التقدم لعضوية EYAS 2022 | تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التقدم لعضوية EYAS 2022، في إطار الدور الذي تقوم به أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، نحو تمكين العلماء المصريين الشباب من لعب دور حيوي في نظام العلوم والتكنولوجيا والابتكار الوطني، وتجميع الباحثين الشباب الذين هم على أعلى مستوى من التميز البحثي، مع شغف واضح لإحداث تأثير على المستويين الوطني والدولي، وذلك تحت رعاية الأكاديمية.

وأوضحت الأكاديمية أنها تدعو جميع الباحثين الحاصلين على الدكتوراه بحد أدنى 3 سنوات حتى 10 سنوات للتقديم؛ ليصبحوا أعضاء، حيث سيفتح باب التقديم ابتداءً من اليوم وحتى 15 ديسمبر 2021، ويمكن التقدم من خلال هذا الرابط:

https://forms.gle/GYB9vdfLFEmv34We6

وسبق أن أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن فتح باب التسجيل لبطولة العلمين للروبوتات ARC والتي تنظمها الأكاديمية، وهي أول بطولة روبوتات للمحترفين في مدينة العلمين الجديدة، والذي يعتبر الحدث الأول والأكبر من نوعه، في فعالية تجمع بين العلوم والتكنولوجيا والسياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

واوضحت أن مدينة العلمين هي مدينة من الجيل الرابع تم إنشاؤها كجزء من استراتيجية الحكومة المصرية لإعادة توزيع عدد السكان وهو مشروع لإعادة تأهيل موقع الحرب العالمية الثانية إلى مجمع من العروض والمنتجعات السياحية في مصر وزيادة مساحتها الحضارية، حيث تتيح مسابقة العلمين للروبوتات من خلال مسابقات وعروض تكنولوجية عالمية تجذب انتباه المشاركين والحضور واستمتاعه كجزء من أهداف مدينة العلمين الجديدة في كونها واحدة من افضل الوجهات السياحية في العالم.