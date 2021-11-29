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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. 11 نصيحة لإنقاص الوزن .. خبراء بريطانيون يكشفون عن لقاح فعال ضد أوميكرون"

اوميكرون
اوميكرون

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال التقرير التالي.

لمرضى الكلى والكبد وفقر الدم.. وصفة سحرية تناولها في الشتاء
يتناول مرضى الكلى والكبد أطعمة خاصة جدا لتناسب حالتهم الصحية ولاسيما خلال موسم البرد والإنفلونزا.

دراسة حديثة : الرجال أكثر تأثرا بـ فيروس كورونا من النساء

بينما يكافح العالم كله للقضاء على فيروس كورونا ، ظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون صينيون، كشفت أن الرجال أكثر عرضة للوفاة من النساء إذا أصيبوا بـ فيروس كورونا.

بعد تحدثها عن رحلة مرضها.. أجمل إطلالات ياسمين عبدالعزيز تكشف عن أناقتها
تصدرت  الفنانة ياسمين عبدالعزيز تريند موشر البحث على موقع جوجل بعد، فترة مرضها الصعبة التي مرت بها، وظهورها للمرة الأولي على شاشة الفضائيات بعد شفاءها للحديث عن هذه الفترة الصعبة.

بشرة خير.. خبراء بريطانيون يكشفون عن لقاح واحد فعال ضد "أوميكرون"
أثار ظهور متحور كورونا الجديد فى أفريقيا “أوميكرون”، القلق في مختلف أنحاء العالم حيث يتسم بالشدة والشراسة.

11 نصيحة تمكنك من إنقاص الوزن بسرعة
يرغب كثيرون فى إنقاص الوزن بسرعة للحصول على الجسم المثالي والوقاية من الأمراض بشكل سريع وهذا لا يعتمد على تقليل كميات الطعام فقط بل هناك خطة كاملة يجب اتباعها.

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