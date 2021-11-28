مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب ضيف لميس الحديدي غداً

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن تسجيل حوار مع مصم الإزياء العالمي إيلي صعب، على هامش عرض الأزياء الذي يقدمه في القاهرة بقصر عابدين.

وتابعت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON": "هو أول حوار له في مصر، وبدأ منذ قليل عرض الأزياء الذي يقدمه في قصرعابدين".

وأضافت لميس الحديدي، أن مصمم الأزياء العالمي يحكي في الحوار رحلة نجاح وكفاح طويلة، بدأت من إحدى قرى لبنان البسيطة وسط الحرب الأهلية اللبنانية، فهو "لايقدم أزياء فقط بل عطور وأثاث وأصبح براند عالمي وهو أول عربي يخترق هذا المجال دوليا وده موضوع مش سهل على الإطلاق".

وأشارت إلي أن الحوار يتطرق إلى المرأة والموضة، قائلة: "هنلاقي المعاني عند إيلي صعب مختلفة جدا مش معاني بسيطة لديه معاني مختلفة ومعايير الجمال والمرأة في حد ذاتها".

ووصل مصمم الأزياء العالمى "إيلى صعب" إلى القاهرة في زيارة للبلاد ‏تستغرق عدة أيام يقدم خلالها عرض أزياء، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار في إطار خطتها بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في تنظيم فاعليات سياحية .