أحمد موسى: النائب أبو العينين فعل أمورا كثيرة دفع ثمنها لأجل مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل نقل محاكمة القرن على الهواء مباشرة بعد طلب المستشار محمود كامل الرشيدى، من القنوات نقلها، بشرط أنها تكون مباشرة على الهواء.

وتابع أحمد موسى، خلال احتفالية قناة صدى البلد بمرور 10 سنوات على انطلاق القناة، أنه في ذلك التوقيت كان من الصعب اتخاذ قرار إذاعة محاكمة القرن على الهواء دون تسجيل، لكن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب تحمل مسئولية إذاعتها، كما تحمل مسئولية إنشاء القناة، إضافة إلى أمور عديدة فعلها ودفع ثمنها من أجل مصر فقط .

النائب محمد أبو العينين

ولفت موسى إلى أن الكثير من القنوات رفضت بث المحاكمة مباشرة، لكن الرجل الوحيد الذي قال إنه سيذيع كل ما يجري في هذه المحاكمة على الهواء مباشرة هو النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وقال موسى إن المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن التي تم فيها الحكم على الرئيس الراحل حسني مبارك، أرسل إلى جميع وسائل الإعلام المصرية يطلب قناة لنقل المحاكمة على الهواء مباشرة بشكل حصري لكن جميعها رفضت إلا قناة صدى البلد.