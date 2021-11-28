احتفالا بمرو 10 أعوام.. أبو العينين يقطع التورتة مع العاملين في صدى البلد

احتفل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بمرور ١٠ أعوام على انطلاق قناة صدى البلد، مع العاملين في القناة.

وقطع النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، تورتة الاحتفال مع العاملين في القناة، َسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة.

فيما هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، العاملين في قناة صدى البلد بمناسبة مرور 10 أعوام على انطلاق القناة.

ووجه محمد أبو العينين، حديثه للعاملين في القناة، قائلا: "تركتم بصمة وطنية، وتاريخية وكنتم على قدر المسئولية، وكنتم تشعرون بالتهديد ووقفتم برجولة وشهامة قي أصعب الأوقات في التاريخ الوطني".

وتابع محمد أبو العينين: “صدى البلد قناة الجدعنة المصرية، وفخور بكم، وبكل البرامج التي قدمتموها، وسعيد بكم وأسمائكم وتاريخكم.. قناة صدى البلد لها شعبية خارج البلاد بقوة”.