نادر عباسي يكشف تفاصيل إقامة احتفالية الكباش ..فيديو

قال نادر عباسي الموسيقار والمؤلف الموسيقي ، إن احتفالية الكباش عمل بها اكثر من مؤلف في نفس الوقت ، أن الأعمال الفنية التي تم تقديمها في الاحتفالية تاريخية وبذلنا مجهود من اجل إيصالها إلي الجمهور عند مشاهدتها .



واضاف نادر عباسي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن الآلات الموسيقية التي استخدمناها في العمل هي نفس الآلات التي استخدمت لدي المصريين القدامة وهذا من اجل إيصال هدف الموسيقي إلي المتلقي بنفس الشعور وشارك في هذا العمل 160 عامل إيقاع يقدمون 160 إيقاع موسيقي مختلف .

واوضح نادر عباسي ، إن اختياري إلي هيدي مقدمة أغنية "حتشبسوت " جاء بناء علي مميزات هيدي الفنية والالقائية وطلبت منها المشاركة في العمل ، لافتا إلي أن اختيار شخصية تمثل حتشبسوت كان صعب .



ومن جانبه تابع سيد حسين إبراهيم الملقب بسيد الشاعر المشارك في احتفالية الكباش ، إنا اعمل عامل نظافة بالأقصر مشيرا إلي انه سعيد بزيارة الرئيس السيسي للأقصر بسبب الإنجازات التي قدمها للأقصر .