هوس الشهرة.. وفاة طفل عن طريق الخطأ بطلق ناري

أصيب طفل بالغ من العمر 13 عاما، بطلق ناري أنهى حياته ي الحال أثناء تصويره مع أصدقائه فيلم قصير لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بدافع الشهرة و زيادة أعداد المتابعين.



و بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن طفل أمريكي من ولاية مينيسوتا" لقى حتفه أثناء تصويره لفيلم قصير كان يرغب هو و أصدقائه تصويره لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي لحصد أكبر عدد من المتابعين و وزيادة شهرتهم . .



وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن طفل بالغ من العمر 13 عام اجتمع مع مجموعة من أصدقائه في مقاطعة بشمال الولايات المتحدة في منزل والد أحد أفراد المجموعة و ذلك من أجل تصوير مقطع فيديو و نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي .



احضر الأطفال أسلحة نارية حقيقية استخدموها في تصوير الفيلم القصير الذي كانوا يرغبون في تصويره، و لكن انقلب السحر على الساحر و توفى الطفل اثر اطلاق النيران عليه عن طريق أصدقائه .



جدير بالذكر أن، الولايات المتحدة الأمريكية شهدت في الفترة الأخيرة حوادث مشابهة، حيث أصبح هوس الأطفال و المراهقين بحصد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي هو الهدف الأول لهم مما يعرضهم للخطر .

