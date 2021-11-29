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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هوس الشهرة.. وفاة طفل عن طريق الخطأ بطلق ناري

أصيب طفل بالغ من العمر 13 عاما، بطلق ناري أنهى حياته ي الحال أثناء تصويره مع أصدقائه فيلم قصير لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي و ذلك بدافع الشهرة و زيادة أعداد المتابعين.

 
و بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن طفل أمريكي من ولاية مينيسوتا" لقى حتفه أثناء تصويره لفيلم قصير كان يرغب هو و أصدقائه تصويره لنشره على مواقع التواصل الاجتماعي لحصد أكبر عدد من المتابعين و وزيادة شهرتهم . .

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وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن طفل بالغ  من العمر 13 عام اجتمع مع مجموعة من أصدقائه في مقاطعة  بشمال الولايات المتحدة في منزل والد أحد أفراد المجموعة و ذلك من أجل تصوير مقطع فيديو و نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي . 


احضر الأطفال أسلحة نارية حقيقية استخدموها في تصوير الفيلم القصير الذي كانوا يرغبون في تصويره، و لكن انقلب السحر على الساحر و توفى الطفل اثر اطلاق النيران عليه عن طريق أصدقائه . 


جدير بالذكر أن، الولايات المتحدة الأمريكية شهدت في الفترة الأخيرة حوادث مشابهة، حيث أصبح هوس الأطفال و المراهقين بحصد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي هو الهدف الأول لهم مما يعرضهم للخطر . 
 

طفل طلق ناري تصوير فيلم قصير مواقع التواصل الاجتماعي الشهرة

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