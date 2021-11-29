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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أنيق.. منى زكى تخطف الأنظار بأنوثتها برفقة أحمد حلمى

صدى البلد

حرصت الفنانة  منى زكى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام،بصور جديدة لها.


 

 

وتألقت الفنانة منى زكى بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الاخضر مع الازرق ذات الرسوم المشجرة مكشوف من الظهروالصدر  وهو ما جعل اطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها واناقتها.


 

 

وتركت شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوات النود والرموشالسوداء وأحمر شفاه باللون  البينك .


 

تصدر أسم كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنانة منى زكى عبر مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وذلك بعد حالة الودوالصداقة التى ظهرت بينهم على المسرح ، بعد تسليم الأخيرة جائزة فاتن حمامة التشجيعية على المسرح فى حفلافتتاح مهرجان القاهرة السينمائى . 


 

وكشف الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته بان صديقة عمره منى زكى هى من تقوم بتسليمه التكريم ، واصفاً اياهابالفنانة الموهوبة .


 

وأكد كريم عبد العزيز ان أول عمل درامى له فى مجال السينما كان برفقة الفنانة منى زكى ، وفى السطور السطور التاليةنكشف رحلة الثنائى الفنى فى السينما . 


 

اجتمع كل منى زكى وكريم عبد العزيز فى 4 أعمال سينمائية فقد كان أولها فيلم أضحك الصورة تتطلع حلوة ، والعملعرض عام 1998 ، ومن إخراج شريف عرفة وتأليف وحيد حامد .


 

وجسد كريم عبد العزيز داخل الأحداث شخصية طالب جامعى من أسرة غنية يقع فى حب فتاه من أسرة بسيطة ، وهىالشخصية التى لعبتها منى زكى . 

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أبناء منى زكي وأحمد حلمي اطلالات منى زكى اعمال منى زكي

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