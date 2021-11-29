قرارات جديدة من الحكومة اليابانية لمواجهة "أوميكرون"

أفادت وسائل إعلام عالمية، اليوم الإثنين، عن عزم الحكومة اليابانية إغلاق حدودها في وجه جميع الأجانب، وذلك مع انتشار متحور أوميكرون.

وأعلنت اليابان، السبت الماضي، فرض حجر صحي على القادمين من 9 دول في جنوب القارة الإفريقية.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، السبت الماضي، إنه بعد اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، إن اليابان ستشدد الضوابط الحدودية لدول جنوب إفريقيا في موزمبيق وملاوي وزامبيا، مما يتطلب الحجر الصحي لمدة 10 أيام لأي من الوافدين.

وأكدت الخارجية اليابانية أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من منتصف الليل (1500 بتوقيت جرينتش يوم السبت)

ويأتي ذلك بعد يوم من تشديد اليابان للرقابة على الحدود للقادمين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وإسواتيني وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو.

