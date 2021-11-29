ضبط 26 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 26 عاطلا بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مراكز وأقسام الشرطة القليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.



وأسفرت الحملة عن ضبط 26 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 528 جرام من الهيروين المخدر، و1015 جراما من مخدر الحشيش، و225 جراما من مخدر البودر، و240 جرام من البانجو و275 جرام استروكس و580 جرام شادو، و 430 جرام آيس، و647 قرصا مخدر.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.