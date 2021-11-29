باق من الزمن 24 ساعة.. أبرز المعلومات عن كأس العرب

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات بطولة كأس العرب في النسخة العاشرة بمشاركة 23 منتخبا عربيا تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



من المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العرب في الفترة 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر 2021.

ويشارك في هذه النسخة 23 منتخب عربي إجمالا و 16 منتخب في النهائيات، مع دعوة جنوب السودان للبطولة.

وعادت بطولة كأس العرب بعد توقف تسع سنوات، ولكن بشكل جديد برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وستلعب البطولة على ملاعب كأس العالم 2022.

ويتواجد منتخبنا الوطني المصري ضمن منتخبات المجموعة الرابعة، مع كل من الجزائر، لبنان والسودان.

وتوجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب خلال 9 نسخ سابقة من البطولة،

ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بـ 4 ألقاب، المنتخب السعودي لقبين وكل من مصر، المغرب وتونس بلقب واحد.

وجاءت قائمة المنتخبات التي توجت بلقب كأس العرب على النحو التالي:

1963 تونس

1964 العراق

1966 العراق

1985 العراق

1988 العراق

1992 مصر

1998 السعودية

2002 السعودية

2012 المغرب

بلغت جوائز كأس العرب 5 مليون دولار للبطل والوصيف يحصل على 3 ملايين وكل منتخب يشارك فى البطولة ٧٥٠ الف دولار.

سجل اول هدف فى بطولة كأس العرب الراحل عدنان الشرقي لاعب منتخب لبنان فى نسختها الأولى عام ١٩٦٣ التي توج بلقبها منتخب تونس.

تم تقسيم بطولة كأس العرب إلى أربع مجموعات طبقا للتصنيف المعتمد، وعلى الرغم من توزيع المنتخبات طبقا للتصنيفات إلا أننا سنشهد صراعات قوية في دوري المجموعات.

حيث يلتقي كل من العراق وعمان وقطر، إضافة إلى البحرين الذي لا يقل شأنا عنهم، في المجموعة الأولى بتواجد أغلب نجوم المنتخبات. الترجيحات تصب في مصلحة العنابي القطري والأحمر العماني. لكن لا يؤتمن لكرة القدم وهي لا تعرف لغة الترجيحات.

في المجموعة الثانية تبدو مهمة تونس هي الأسهل للتأهل في ظل تواجد كوكبة عظيمة من النجوم في مجموعة تضم كل من سوريا والإمارات وموريتانيا، بينما المنطق الكروي يضع بطاقة التأهل الثانية بين سوريا والإمارات.

وفى ثالث المجموعات يواجه الفدائي الفلسطيني نشامى الأردن في مجموعة تضم الأولمبي السعودي والمحلي المغربي. لربما المغرب تملك الحظ الأوفر للتأهل، لكن الحسابات صعبة جدا في ظل تواجد الأردن وعدم قدوم المنتخب السعودي الأول.

يواجه الفراعنة الكبار محاربي الصحراء في المجموعة الرابعة إضافة إلى رجال الأرز القادمين من بلاد الفينيقيين؛ لبنان، متأملين تحقيق النتائج التي ترفع رأس البلاد عاليا، كما يشارك المنتخب السوداني حلم منتخب لبنان بتحقيق النتائج الإيجابية.

على الورق يبدو التأهل بين أحضان الفراعنة والمحاربين.