سقوط عصابة سرقة العقارات تحت الإنشاء بمدينة السلام                   

تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل العقارات تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب".

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل أدوات كهربائية كائن بدائرة القسم قرر بإكتشاف كسر باب المحل ملكه وسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية- مبلغ مالى من داخله .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب " كسر الباب " ، كما تم بإرشاد هما ضبط كافة المضبوطات المستولى عليها بمكان إخفائها بمحل سكنهما.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة ، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامـى فـى سـرقة الأسلاك الكهربائيـة مـن داخـل العقـارات تحت الإنشاء بأسلوب " كسر الباب " .

كما أقرا بإرتكابهما عدد 2 حادث سرقة بذات الأسلوب ، وبإرشادهما أمكن ضبط 2 جوال بداخلهم كمية من الأسلاك المحروقة خاصين بالمجنى عليهما سالفى الذكر لدى عملائهما "سيئ النية " شخصين ، مقيمان بدائرة القسم، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهم وهما بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية