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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصوب الزراعية المتنقلة

مزرعة متكاملة وتوفر 99 % من المياه.. تفاصيل الصوب الزراعية المتنقلة

الصوب الزراعية المتنقلة
الصوب الزراعية المتنقلة

“طفرة جديدة فى الصوب الزراعية ” ألا وهى الصوب الزراعية المتنقلة التى تشرف عليها وزارة الزراعة والتى تعمل على الطاقة الشمسية وتستخدم مياه وكهرباء بمعدل أقل ، وبمعدل إنتاج أعلى.

 

ومن أهم مميزات تلك الصوب أنها تصلح انتقالها داخل المناطق المغلقة “الكومبوندات والفنادق والمنتجعات السياحية" ، وخلال التقرير التالى نرصد أهم تفاصيل الصوب الزراعية المتنقلة .

وفى هذا الصدد ، قال المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمسئول عن الصوب الزراعية ، إن الصوبة الزراعية المتنقلة يتم تجهيزها في مركز بدر بمحافظة البحيرة ومساحتها ٢٦ م تنتج ٤٠٠٠ الاف نبات من الخضر ، موضحا أنها تستخدم الطاقة الشمسية وتصلح للزراعة داخل الكمباوندات والفنادق والمنتجعات السياحية.
 

وأضاف "عطا" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن تلك الصوب تعد بمثابة مزرعة متكاملة من البذرة  للمحصول داخل حاوية ، موضحا أن تلك الصوب الزراعية تنتج محاصيل  جودة وأفضل قيمة غذائية .

وأشار "وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمسئول عن الصوب الزراعية " إلي أنه يتم تعقيم دائم للصوب لضمان عدم وجود أمراض ، منوها إلي أنه يمكن الإشراف الكامل على الصوب المتنقلة من خلال الإنترنت .

وأكد أن استهلاك المياه يكون اقل بنسبة ٩٩ ٪مقارنة بالزراعات التقليدية او زراعات الصوب التقليدية ، كما توفر ٩٠ ٪من الرقع الزراعية المستخدمة لزيادة انتاجية بمعدل ١٠ اضعاف الزراعات التقليدية.

ولفت المهندس محمود عطا وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمسئول عن الصوب الزراعية إلي أنه يتم استخدام جميع الأدوات حيوية بنسبة ١٠٠ ٪بدون استخدام أي مبيدات ، كما يمكن  استخدام اوادت معاد تدويرها فى الزراعة (مثل مخلفات البلاستيكية)

أما عن المياه والكهرباء المستخدمة ، أوضح أنه يتم  استخدام ٢٠ لتر ماء فى اليوم لإنتاج ١٠٠٠ خسة فى اسبوع ، بينما يتم استخدام مايقرب 9 كيلووات فى الساعة .
 

وأضاف أنه تتكون الحاوية من طاولة من 3 أدوار يتم فيها إنبات البذرة لمدة 7 أيام ثم تنقل البذرة بعد الإنبات للزراعة في الشرائح الطولية، وهي عبارة عن زراعة رأسية وهي تصلح في المحاصيل الورقية مثل الخس والفجل والجرجير والبقدونس والبصل الأخضر، وإنتاجها يعطي في الخس 4آلاف خسة تصلح كمشروع استثمار داخل الكومباوند لأن التكلفة عالية بعض الشيء

 

وأوضح  أن هذه الصوبة تم ترخيص نموذج منها من قبل وزارة الزراعة بتعليمات السيد القصير وزير الزراعة وتم الإشراف عليها فنيا بدءا من مراحل التجهيز واستيراد الحاوية "الكونتينر" من الخارج وبدء العمل فيه

 

وشدد على أن هذا النموذج مجهز في مركز بدر في مديرية التحرير بالبحيرة، موضحا: "نحن نقدم الدعم الفني والإرشادي والتسهيل في إجراءات استيراد الحاوية من الخارج ومستلزمات الإنتاج الخاصة به والإشراف الفني الكامل، ويبقى هو مشروع استثمار في المقام الأول، فأي مستثمر يريد الاستثمار في هذا المجال نوفر له كل الدراسات المعنية.

 

وكان تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نموذجا لهذه المزرعة داخل الحاوية، والتي تتميز بأنها قادرة على توفير المياه وزيادة الإنتاجية من خلال الزراعة في البيوت الزجاجية التي يتم التحكم فيها

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