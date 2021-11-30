لا يرضى أبدا ولديه عقدة التفوق.. 7 علامات تدل على وجود طفل مدلل.. وكيفية التعامل معه

لماذا يفسد الأطفال؟

علامات الطفل المدلل

الآثار المحتملة لانحراف سلوك الطفل

15 طريقة للتعامل مع الأطفال الفاسدين



كآباء ، نود أن نرى أطفالنا سعداء ونريدهم أن يحصلوا على كل شيء، ومع ذلك ، فإن منحهم الكثير من الاهتمام يمكن أن يضر أكثر مما ينفع. من الضروري وضع بعض الحدود ، لأن تلبية كل مطالبهم قد تجعلهم عنيدًا ومفسدًا.



"الطفل المدلل" هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الشاب المتمركز حول نفسه ، والعدواني ، والعصيان ، وعدم الاحترام ، ويظهر سلوكًا غير ناضج ، غالبًا نتيجة لتلقي الكثير من الاهتمام من والديهم أو البالغين أو فشل الوالدين في فرض قواعد وحدود مناسبة للعمر .

إذا لم تتوقف عن سوء سلوكهم قريبًا ، فقد يصبح من الصعب للغاية عليك السيطرة عليهم. اقرأ هذا المنشور حيث نخبرك بالأسباب المحتملة لإفساد الأطفال ونقدم لك بعض النصائح لإدارة الطفل المدلل.



لماذا يفسد الأطفال؟

يمكن أن تساهم عدة أسباب في سلوك الطفل الفاسد. فيما يلي عدد قليل من العناصر الشائعة.

تلبية كل احتياجات الطفل وعدم فرض حدود ثابتة ومناسبة لسنه

إعطاء الأطفال الكثير من الاهتمام والرعاية

العيش في بيئة منزلية حيث يوجد القليل من التفاعل بين أفراد الأسرة

كونه الطفل الوحيد في الأسرة ، حيث يميل الوالدان عمومًا إلى الحماية المفرطة

إنقاذهم باستمرار

منحهم المكافآت والثناء الفخم في كثير من الأحيان

عدم الانضباط في المنزل



علامات الطفل المدلل



يميل الأطفال المدللون إلى الافتقار إلى الصبر وعادة ما يكونون متمركزين حول الذات. غالبًا ما يستخدمون الأساليب المتلاعبة للحصول على ما يريدون. قد يؤدي هذا السلوك إلى تعريضهم لمشكلات في الأوساط الاجتماعية ، ويجب عليك اتخاذ خطوات إذا لاحظت أيًا من العلامات المذكورة أدناه.

فيما يلي بعض العلامات التي قد تشير إلى أن طفلك مدلل أو مدلل أكثر من اللازم .

1. يرفضونك ويتجاهلونك: إنه أمر مزعج عندما يفعل الطفل باستمرار شيئًا مخالفًا لما يُطلب منه. عندما يُطلب منهم اتباع الروتين ، يقدمون الأعذار. يرفضون مرارًا وتكرارًا تناول الطعام أو مشاركة متعلقاتهم أو النوم في الوقت المحدد. كما أنهم يتجنبون الاستماع إليك ويفعلون ما يحلو لهم.



2. يستجيبون بطريقة غاضبة أو يرمون نوبات الغضب: الطفل المدلل غالبًا ما يكون عدوانيًا . يمكنهم أن يشكلوا خطرًا على أنفسهم والأشخاص من حولهم. يتفاعلون بالإحباط عندما لا يتم تلبية احتياجاتهم ويرفضون كل ما يقال. نظرًا لأنهم غير قادرين على فهم عواطفهم ومعالجتها ، غالبًا ما يظهرون سلوكًا غاضبًا مثل الصراخ والبكاء والضرب والعض.

3. يطورون عقدة التفوق: يميل بعض الأطفال المدللين إلى تطوير عقدة التفوق على الآخرين ويشعرون أنهم يستحقون الأفضل فقط. يمكن أن يتفاقم هذا السلوك إذا بالغت في تقديرهم.



4. إنهم غير راضين أبدًا: أنت تمنحهم كعكة أو لعبة ، ويريدون المزيد. تسمح لهم بقضاء ليلة في الخارج مع الأصدقاء ، وهم يريدون ذلك كثيرًا. إنهم لا يشعرون بالامتنان أبدًا لما لديهم ويتوقعون منك أن تفعل المزيد.

5. إنهم لا يحترمون الناس: بالنسبة للطفل المدلل ، يجب على الجميع خدمتهم. إنهم لا يحترمون معلميهم وأصدقائهم وأفراد المجتمع. كما أنهم يفشلون في التعاطف مع الآخرين وغالبًا ما يتطلبون ذلك.

6. يطالبون بأشياء ويقارنون أنفسهم بالآخرين: من الصعب إدارة طفل ذي طبيعة متطلبة. عندما لا يتم تلبية مطالبهم ، قد ينفجرون ويحدثون الفوضى. قد تراهم يقارنون أنفسهم بالآخرين ، مما قد يجعلهم يخفون احتياجاتهم أو مشاعرهم ويؤدي إلى تدني الثقة بالنفس.



الآثار المحتملة للانحراف سلوك الطفل



قد يجد الأطفال الذين يظهرون سلوكًا أنانيًا وغير ناضج منذ الطفولة صعوبة في إدارة الأشياء من حولهم عندما يكبرون. قد يعانون من الآثار التالية.

قد يعانون من عدم الرضا والانزعاج عندما لا يتم تلبية متطلباتهم وقد يسلكون الطريق الخطأ لتلبية هذه الاحتياجات.

قد يتحولون إلى باحثين عن الاهتمام وقد يريدون من الناس من حولهم تقديرهم.

نظرًا لسلوكهم غير المتسامح ، فقد يخوضون معارك غير ضرورية إذا اختلف معهم شخص ما.

نظرًا لسلوكهم غير المسؤول والعصيان وغير المحترم ، قد يشعر الآباء غالبًا بالحرج في المجتمع.

يمكنهم خلق جو مزعج في المنزل من خلال سلوكهم العنيد ، والذي يمكن أن يقلل في كثير من الأحيان من التفاعل بين أفراد الأسرة.

قد يجدون صعوبة في التكيف والتعاون مع الأشخاص من حولهم.

قد يجدون صعوبة في تكوين الصلات ومشاركتها والحفاظ على الصداقات.

15 طريقة للتعامل مع الأطفال المدللين

قد يكون التعامل مع طفل عنيد ومدلل أمرًا محبطًا ، لكن تعلم بعض الطرق للتعامل مع سلوكه أمر حيوي.

1. استخدم وسائل الإلهاء

بدلًا من إظهار السلوك العدواني لطفلك غير اللائق ، حافظ على هدوئه وشتت انتباهه بأشياء أخرى من حوله. على سبيل المثال ، ابحث عن نشاط بديل لطفلك للقيام به أو أعطه شيئًا يبقيه مشغولًا.

2. لا تجادل

الجدال مع الأطفال لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع. بدلاً من ذلك ، تحدث معهم بهدوء واحترام ، أو تجاهلهم لفترة من الوقت وارجع إليهم عندما يكونون هادئين ومستعدين للتحدث.

3. إنشاء رابطة بين الوالدين والطفل

يشارك الأطفال الذين لديهم اتصال صحي بوالديهم مشاكلهم ولا تتردد في إجراء محادثات. حاول تعزيز الرابطة بينكما من خلال أنشطة بسيطة في المنزل. عندما يشعرون بالحرية في مشاركة عواطفهم ومشاعرهم معك ، سيكونون أقوياء عاطفياً للتعامل مع كل موقف.

4. تعيين الروتين

اجلس مع طفلك وابتكر روتينًا وبعض القواعد التي يجب على كل فرد من أفراد الأسرة اتباعها. كن قدوة وأظهر لهم كيف تصبح الحياة أسهل عندما يقوم كل فرد بنصيبه من الأشياء. سيؤدي إنشاء مثل هذا الروتين أيضًا إلى جعلهم منضبطين.

5. حافظ على السلام في المنزل

حاول الحفاظ على السلام وخلق بيئة سعيدة في المنزل. يميل طفلك إلى التصرف بشكل أفضل عندما يرى كل فرد في العائلة سعيدًا وفي سلام مع بعضهم البعض.



6. اجعلهم على دراية بالعواقب

إذا كنت تتسامح مع سلوك طفلك وتجاهله بالقول إنه أصغر من أن يفهمه ، فقد تثير المشاكل في وقت لاحق من الحياة. اجعلهم يدركون أن سوء السلوك سيكون له عواقب وتأكد من تحقيق العواقب .

7. الثناء على حسن السلوك

من المهم أن تقدرهم عندما يظهرون سلوكًا جيدًا. سيشجعهم هذا على إظهار السلوك الجيد. سواء كانوا يساعدونك في الأعمال المنزلية أو يشاركون ألعابهم مع الأصدقاء ، فاحرص على تقدير جهودهم وشجعهم عليها. إن تشجيعهم على مثل هذا السلوك سيساعدهم على تنمية الثقة وبناء اهتمامهم بفعل ذلك كثيرًا. ومع ذلك ، تأكد من عدم المبالغة في مدحهم ، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالاستحقاق.

10. علمهم العمل الجماعي.

اقضِ وقتًا مع الأطفال واجعلهم يفهمون الحاجة إلى تعلم كيفية المشاركة والعطاء وأخذ الأشياء. سيساعدهم تعلم العمل الجماعي منذ الطفولة على التحلي بالصبر وإظهار التعاطف مع الآخرين وبناء الثقة.

11. دعهم يواجهون خيبة الأمل

إذا لم تسر الأمور بالطريقة التي خططوا لها ، فقد يواجه الطفل بعض خيبة الأمل ؛ ولكن احرص على ألا تتحول خيبة الأمل إلى أعمال عنف. دعهم يفهمون أن الأشياء لا تسير دائمًا بالطريقة التي نخطط لها ، ولا بأس أن تشعر بخيبة الأمل في بعض الأحيان.

12. اختبر صبرهم

إذا كان طفلك ينتظر منك الحصول على شيء يتوق إليه ، فاجعله ينتظر وقتًا أطول قليلاً للتحقق من مستوى صبره. تحدث معهم بأدب ودعهم يتعلمون أن هذه المهارة ستساعدهم في بناء شخصية قوية.





13. اجعلهم على دراية بتحديات الحياة

خوفًا من الفشل ، لا يشارك بعض الأطفال في أنشطة معينة. حفزهم واجعلهم يعرفون أن التحديات جزء من الحياة وأن مواجهة التحديات ستجعلهم أقوى. شجعهم إذا فشلوا في البداية واجعلهم يعرفون أن المشاركة أكبر من الفوز.

14. أصلح أخلاقهم.

لا تكتسب عادة الإعجاب بطفلك كل دقيقة. كن داعمًا لما يفعلونه ، ولكن إذا أظهروا بعض السلوك غير الصحيح ، أخبرهم متى يتوقفون واجعلهم يفهمون أيضًا أن السلوك قد يؤثر على علاقتهم مع الأشخاص من حولهم. قم بتصحيحهم عندما يفعلون شيئًا خاطئًا أو يغشون أثناء اللعب.

15. علمهم لتوفير المال

اجعل طفلك يفهم الفرق بين الاحتياجات والرغبات في الحياة. إن التحدث إلى طفلك عن المال سيجعله يفهم المدخرات والأهداف والإنفاق المسؤول. على سبيل المثال ، إذا قدمت مخصصات لأطفالك ، فعلمهم أن يكتبوا نفقاتهم كل يوم. بهذه الطريقة ، سيعرفون أهمية توفير المال والتحكم في رغباتهم غير الضرورية.