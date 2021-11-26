عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

لوحة الطفل الباكي والعنف ضد المرأة.. أنشطة متنوعة بثقافة المنوفية

ثقافة المنوفية
ثقافة المنوفية

تحت رعاية أ.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنوفية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش.

txt

ثقافة بني سويف تناقش البطالة وتأثيرها على الفرد والمجتمع

txt

هاني شاكر ينشر صور له من قصر ثقافة السينما.. ومتابعيه: كلنا معاك

 

 عقدت المكتبة العامة بشبين الكوم محاضرة ثقافية بعنوان "مخلفات المصانع ونهر النيل" بمدرسة السلام الإبتدائية، حاضرتها نهي إبراهيم، ومحمد الخولي مسؤول التوعية بشئون البيئة، وقد تناولا الحديث عن التعريف بوزارة البيئة وأنشطتها، ومجهودات الوزارة في الحد من إلقاء المخلفات بنهر النيل من خلال عمل حملات تفتيش على المصانع وتشجيعها على عمل صرف صناعي للمصانع بعيداً عن نهر النيل وعند عدم الالتزام يتم غلق المصنع.

 

الحفاظ على نظافة البيئة

أعد بيت ثقافة سنتريس محاضرة بعنوان "دور الشباب في الحفاظ على نظافة البيئة" حيث تناول محمد دياب الحديث عن أن للشباب دور مهم في المساعدة للحد من تلوث البيئة والحفاظ عليها على مستوى المدينة والقرية.

 

 وذلك عن طريق التوعية للمحيطين بهم والعمل على البدء بالتحسين أولاً في البيئة ليكونوا مثالاً لمن حولهم، بينما نظم بيت ثقافة أشمون أمسية شعرية لشعراء أشمون ومنوف قدمها محمد المخزنجي، تحدث عن شعر العامية وشعر الفصحى وعن قواعد الشعر بصفة عامة وكان النقاش مفتوح حيث قام بعض الشعراء بإلقاء أبيات شعرية من أعمالهم.

 

العنف ضد المرأة 

عقد قصر ثقافة شبين الكوم محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة" بالتعاون مع كلية الآداب قسم علم الإجتماع، وبدأت الندوة بكلمة وليد طايل مدير القصر، واعقبها كلمة أ.د.علا الزيات تناولت أن العنف ضد المرأة مورث ونسبي وضرورة معامله المرأة من منطلق الحقوق البشرية ومن أمثلة العنف ضد المرأة "حرمانها من الميراث، الختان، الإهانة بالضرب، الإهانة بالسب".

 

الصحة والغذاء

وألقى  أ.د. حسن خطاب كلمة، حيث أمر الاسلام بكف الأذى عن المرأة والحلم عند غضبها وحسن عشرتها ومعاملتها بلطف وفي غير ذلك كله اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم وخص الاسلام المرأة بمكانه اجتماعيه رفيعه وأعطاها أهمية كبيره لما تتحمله من مشقه في حمل أبنائها وتربيتهم.

 

 واستكمالا لورشة الخط العربي المقامة بالقصر قام محمد قابل بتعليم نظام السطر في الخط الفارسي وتدريس كيفية كتابة أحرف اللغة العربية، وخط سير وحركة القلم والنسبة الفاصلة بالنقاط، وكذلك تدريس حروف الرقعة المفردة، كما عقد بيت ثقافة دنشواي محاضرة بعنوان "الصحة والغذاء" حاضرها جمال محمود الخبيرى تضمنت ارتباط الصحة ارتباطاً مباشراً بالغذاء حيث أن التغذية السليمة هي أساس الصحة السليمة لأن الغذاء هو الداء والدواء معا.


نفذ بيت ثقافة الروضة ورشة حكي عن لوحة "الطفل الباكي" وذلك بمدرسة عبدالمقصود ناصف الإبتدائية بقر ميت أم صالح، حيث تحدث صبحي سيف الدين عن أن لوحة الطفل الباكي هي لوحة ذات انتشار واسع، رسمها الفنان الإيطالي ( جيوفاني براغولين) واسمه الحقيقي (برونو أماديو )، رسم نسخاً كثيرة تدور مواضيعها حول أولاد أو بنات صغار يبكون، وانتشرت هذه اللوحة بشكل واسع منذ عام 1950.

قصور الثقافة سينما بني سويف إيناس عبد الدايم الفنان انشطه متنوعة اجتماع وعي

ترشيحاتنا

3 صدامات منتظرة في جلسة الحسم بين كارتيرون وإدارة الزمالك

الزمالك يحدد القيمة المالية للتجديد لـ طارق حامد ومصطفي فتحي .. تفاصيل

أسعار ومواصفات فورد رينجر موديل 2021 فى الجزائر | صور

أب يمازح إبنه قائلا طلقت مامتك الصبح.. فهل بذلك تكون طالق؟.. الإفتاء تجيب

ماذا كان يفعل الرسول بعد صلاة الفجر ؟ .. ثواب يتضاعف في يوم الجمعة

شابة تروي أغرب موقف حدث في المقابلة الأولى لها مع خطيبها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 16 منطقة بالفيوم.. اليوم

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ