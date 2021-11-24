هاني شاكر ينشر صور له من قصر ثقافة السينما.. ومتابعيه: كلنا معاك

نشر الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية، صورًا له أثناء تواجده داخل قصر ثقافة السينما، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت الصفحة الرسمية للفنان هاني شاكر، علي الصور، كاتبة: “صور من المؤتمر الصحفي لأمير الغناء العربي ونقيب المهن الموسيقية الفنان #هاني_شاكر في قصر ثقافة السينما”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ هاني شاكر علي الصور، كالاتي:

“اللي مشرفنا ورافع راس الفن المصري والعربي - كلنا معاك يا أستاذ هانى - طول عمرك قمر”.

واستضاف قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي نقيب المهن الموسيقية، في الصالون الثقافي الذي عقده مساء الثلاثاء، تحت عنوان: إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع.

وتقدم الفنان هاني شاكر ، بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على هذه المبادرة.

وقال هاني شاكر في تصريحه ، عن أزمة سحب تراخيص الغناء من مطربي المهرجان: أن النقابة لم ولن تمنع أحدا من الغناء.

وأضاف الفنان هاني شاكر، أن هؤلاء ليسوا أعضاء في النقابة كي أمنعهم ولكن ما حدث هو سحب تراخيص الغناء منهم؛ لأنهم غير مؤهلين للغناء.

وأوضح "شاكر" هناك قوانين وأسس، لا بد على النقابة المثول إليها.

وأنهى الفنان هاني شاكر حديثه: هناك بروتوكول تعاون بين نقابة المهن الموسيقية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، حول مبادرة ابدأ حلمك الغناء بين إيديك، وسنكتشف من خلالها مجموعة من المواهب في كل محافظات مصر.

تفاصيل ندوة هاني شاكر

حضر الصالون الثقافي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الناقد الموسيقي الكبير، أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، المنتج الكبير محسن علم الدين.

وأدار الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما.

ويأتي عقد صالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع؛ في ظل بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة الفنية والعلاقة بين الفن وحرية الإبداع.