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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر عن أزمة مطربي المهرجان: سحبنا التراخيص من غير المؤهلين للغناء

هاني شاكر
هاني شاكر

استضاف قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي نقيب المهن الموسيقية، في الصالون الثقافي الذي عقده مساء الثلاثاء، تحت عنوان: إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع.

وتقدم الفنان هاني شاكر بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على هذه المبادرة.

وقال هاني شاكر في تصريحه عن أزمة سحب تراخيص الغناء من مطربي المهرجان: أن النقابة لم ولن تمنع أحدا من الغناء.

وأضاف الفنان هاني شاكر أن هؤلاء ليسوا أعضاء في النقابة كي أمنعهم ولكن ما حدث هو سحب تراخيص الغناء منهم؛ لأنهم غير مؤهلين للغناء.

وأوضح "شاكر" هناك قوانين وأسس، لا بد على النقابة المثول إليها.

وأنهى الفنان هاني شاكر حديثه: هناك بروتوكول تعاون بين نقابة المهن الموسيقية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، حول مبادرة ابدأ حلمك الغناء بين إيديك، وسنكتشف من خلالها مجموعة من المواهب في كل محافظات مصر.

جانب من ندوة هاني شاكر

تفاصيل ندوة هاني شاكر

حضر الصالون الثقافي الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المخرج هشام عطوة عضو نقابة المهن التمثيلية، المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، الموسيقار الكبير حلمي بكر، الناقد الموسيقي الكبير، أشرف عبدالمنعم مدير تحرير جريدة الأهرام، المنتج الكبير محسن علم الدين.

أدار الصالون الثقافي "إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع" الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة ومدير قصر السينما. 

ويأتي عقد صالون إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع؛ في ظل بعض المشكلات التي ظهرت على الساحة الفنية والعلاقة بين الفن وحرية الإبداع.

هاني شاكر الفنان هاني شاكر الفنان قصر السينما تامر عبدالمنعم نقابة المهن الموسيقية

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