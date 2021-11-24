أبرز تصريحات هاني شاكر | ويجز حصل على كارنيه الموسيقيين.. وبيكا فشل في الاختبارات

استضاف قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي نقيب المهن الموسيقية، في الصالون الثقافي الذي عقده مساء الثلاثاء، تحت عنوان: إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع.

ويرصد “صدى البلد” في التقرير التالي أبرز تصريحات هاني شاكر في المؤتمر الصحفي.

استقبل الحاضرون الفنان هاني شاكر بالزغاريد فور دخوله قاعة الندوة.

قال الفنان تامر عبد المنعم إن الفنان هاني شاكر استخدم اللائحة القانونية لمنع التجاوزات التي شهدتها الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وأكد تامر عبد المنعم على أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين لم يمنع أحد من الغناء ولكنه استخدم القانون بالاتفاق مع مجلس إدارة النقابة.

وأشار تامر عبد المنعم إلى اطلاعه على لائحة عضوية نقابة المهن الموسيقية موضحًا أن من أبرز شروطها أن يجيد المطرب القراءة والكتابة.

قال الفنان هاني شاكر إن نقابة الموسيقيين منحت حمو بيكا أكثر من فرصة للحصول على عضوية النقابة لكنه لم يلتزم.

وأكد هاني شاكر أن الفرصة مازالت متاحة أمام حمو بيكا المذاكرة والتقدم للامتحان مجددا بعد عام من الآن.

وأشار هاني شاكر إلى أن كل الأسماء التي وردت مؤخرا لم تغن بتصاريح من النقابة مشددا على أن المنع من الغناء لن يكون هدفهم لكن ما حدث كان تصحيح للأوضاع.

عرض تقرير حول مخالفات وتجاوزات مغنيو المهرجانات في بعض أغانيهم وفيديوهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في بداية ندوة الفنان هاني شاكر بقصر السينما.

وظهر في الفيديو مشاهد لـ حمو بيكا وهو ينطق الكلمات الإنجليزية بطريقة خاطئة.

دافع الفنان هاني شاكر عن تامر حسني بعد واقعته الشهيرة للتهرب من التجنيد في ندوته بقصر السينما.

وضرب الفنان تامر عبد المنعم المثل بتامر حسني وتهربه من التجنيد ما يمنع ويحول ضد الحصول على عضوية نقابة الموسيقيين.

لكن الفنان هاني شاكر قاطعه مدافعا:": تامر حسني حبيبي وما قدمه خلال السنوات الماضية يغفر له خطيئة التهرب من التجنيد".

سخر الفنان هاني شاكر من مشجع كرة القدم الشهير عادل شكل خلال ندوته بقصر ثقافة السينما.

وقلد هاني شاكر طريقة حديث عادل شكل في فيديوهاته التي يظهر فيها على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة ساخرة.

جاء ذلك عقب جدل كبير حول وجود اسم عادل شكل ضمن قائمة مغني المهرجانات الذين منعتهم النقابة من الغناء مؤخرا وتأكيد الفنان هاني شاكر على متابعته لما يجري على الساحة.

أعلن أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين في ندوة الفنان هاني شاكر بقصر السينما أن موقف مغني الراب ويجز أصبح قانونيا بالنسبة لهم.

وأكد مستشار النقابة، أن ويجز اجتاز جميع الاختبارات وتعهد بالالتزام بكل القواعد والأعراف منذ أيام قليلة لكنه لم يحصل على الكارنيه حتى الآن.

وأشار الجميع في حضور الفنان هاني شاكر إلى أن تجاوزات ويجز السابقة لم تكن تحت رقابتهم لكنها لن تتكرر بعد تقنين وضعه.

قال الفنان هاني شاكر إن محمد رمضان لم يلتزم بتعهده أمام نقابة الموسيقيين وبالتالي لن يمنح أي تصاريح للغناء مجددا إلا بعد التحقيق معه.

وأوضح الفنان هاني شاكر أن محمد رمضان ليس فوق القانون ولكنه يحاسب من قبل نقابة الممثلين.

وأكد هاني شاكر على أن محمد رمضان تعهد بعدم العري مجددا على المسرح لكنه لم يلتزم وبناء عليه تم اتخاذ هذا القرار.

قال الفنان هاني شاكر إن النقابة في طريقها لتطبيق قرار بمنع مشاركة أي شخص لا يحمل عضوية نقابة الموسيقيين في أي إعلان أو برنامج أو حفل فني داخل مصر.

وأكد هاني شاكر على أنه حتى الان لا يمكنهم منعهم من الغناء والتواجد خارج مصر.

اختتم الفنان هاني شاكر ندوته في قصر السينما بشعار تحيا مصر، بعد غناء "بلدي" مع الجمهور.

وأكد هاني شاكر، أنه حتى الآن لا يمكنه منع مغنيي المهرجانات من الغناء والتواجد خارج مصر.