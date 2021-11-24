عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر: شرف كبير عضوية وزيرة الثقافة لنقابة الموسيقيين

هاني شاكر ووزيرة
هاني شاكر ووزيرة الثقافة

دافع الفنان هاني شاكر  نقيب المهن الموسيقية، عن موقف نقابة الموسيقيين في ظل الأزمة والجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول منع بعض مطربي المهرجانات من الغناء ووقف التصاريح لغير المسجلين لديها. 

 

وتحدث هاني شاكر، عن مكانة نقابة المهن الموسيقية ودورها في الحفاظ على الفن والتراث قائلا:" وزيرة الثقافة عضو في نقابة الموسيقيين وده شرف لينا". 

 

وأكد هاني شاكر، على تواصل النقابة مع كافة الجهات المعنية لمكافحة الإسفاف والفن الهابط بداية من الرقابة على المصنفات الفنية والتنسيق مع النقابات الفنية الأخرى. 

 

جاء ذلك أثناء استضافة قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، للفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي نقيب المهن الموسيقية، في الصالون الثقافي الذي عقده مساء الثلاثاء، تحت عنوان: إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع.

 

وقال الفنان تامر عبد المنعم ، إن الفنان هاني شاكر استخدم اللائحة القانونية لمنع التجاوزات التي شهدتها الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

 

وأكد تامر عبد المنعم ، على أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين لم يمنع أحد من الغناء ولكنه استخدم القانون بالاتفاق مع مجلس إدارة النقابة.

 

وأشار  تامر عبد المنعم، إلى اطلاعه على لائحة عضوية نقابة المهن الموسيقية موضحا أن من أبرز  شروطها أن يجيد المطرب القراءة والكتابة.

 

قرارات هاني شاكر

وقال الفنان هاني شاكر إن النقابة في طريقها لتطبيق قرار بمنع مشاركة أي شخص لا يحمل عضوية نقابة الموسيقيين في أي إعلان أو برنامج أو حفل فني داخل مصر.

 

وأكد هاني شاكر ، على أنه حتى الان لا يمكنهم منعهم من الغناء والتواجد خارج مصر.

 

واستقبل الحاضرون الفنان هاني شاكر بالزغاريد فور دخوله قاعة الندوة.

 

وقال هاني شاكر في تصريحه عن أزمة سحب تراخيص الغناء من مطربي المهرجان: أن النقابة لم ولن تمنع أحدا من الغناء.

 

وأضاف أن هؤلاء ليسوا أعضاء في النقابة كي أمنعهم ولكن ما حدث هو سحب تراخيص الغناء منهم؛ لأنهم غير مؤهلين للغناء، موضحا أن هناك قوانين وأسس، لا بد على النقابة المثول إليها.

 

وأنهى الفنان هاني شاكر حديثه: هناك بروتوكول تعاون بين نقابة المهن الموسيقية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، حول مبادرة ابدأ حلمك الغناء بين إيديك، وسنكتشف من خلالها مجموعة من المواهب في كل محافظات مصر.

هاني شاكر نقابة الموسيقيين ويجز وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

ترشيحاتنا

برلمانية: القطاع الخاص قاطرة التنمية.. والمشروعات القومية استقطبت استثماراته

طريق المواكب المقدسة ينقل الأقصر إلي سياحة الكيف

بلغاريا تؤكد رغبتها في استيراد الغاز من مصر

تعطيل استعادة قوتها أبرز الأسباب.. 8 سنوات من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا

طراز خاص للأثرياء… فورد تطرح "رينجر" ديزل V6

مدبولي: مشروع الضبعة يسهم في تفعيل استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاص.. حقيقة رحيل كيروش عن منتخب مصر وتدريبه لمانشستر يونايتد

أجروا 120 عملية.. 3 أطباء يتزعمون تشكيل عصابى لتجارة الأعضاء البشرية

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

موجة حارة تستمر لعدة أيام.. تحذير جديد من الأرصاد حول الطقس

بعد إعلان آبي أحمد.. قوات تيجراي تسيطر على مدينة "دبرى سينا" شمال أديس أبابا

وفاة الكاتبة شيماء فرح صاحبة رواية "دندش"

شكرا على التقدير.. أول تعليق من منة شلبي على خسارتها جائزة إيمي

كلمات مؤثرة| أول تعليق من تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها في حريق المهندسين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة تطور التجميل من الطين الملون لـ البوتكس والفيلر| نوستالجيا

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

10 صور من تكريم حمادة هلال والإعلامية دينا شرف الدين

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

فيديو

بعد مبروك عطية.. حنان ترك عن تعدد الزوجات: نفسي لا تتحملها

ساعات ببقى مزنوق وعايز فلوس.. أبرز تصريحات شريف منير في لقاء تليفزيوني

خلال تفقده معسكر إعداد مقاتلي شمال سيناء| وزير الدفاع يطالب الجيش الثاني بالاستعداد القتالي الدائم

دور الحكومة والقطاع الخاص.. مدبولي: استراتيجية واضحة للسنوات الخمس

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ