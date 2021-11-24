هاني شاكر: شرف كبير عضوية وزيرة الثقافة لنقابة الموسيقيين

دافع الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، عن موقف نقابة الموسيقيين في ظل الأزمة والجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول منع بعض مطربي المهرجانات من الغناء ووقف التصاريح لغير المسجلين لديها.

وتحدث هاني شاكر، عن مكانة نقابة المهن الموسيقية ودورها في الحفاظ على الفن والتراث قائلا:" وزيرة الثقافة عضو في نقابة الموسيقيين وده شرف لينا".

وأكد هاني شاكر، على تواصل النقابة مع كافة الجهات المعنية لمكافحة الإسفاف والفن الهابط بداية من الرقابة على المصنفات الفنية والتنسيق مع النقابات الفنية الأخرى.

جاء ذلك أثناء استضافة قصر السينما برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، للفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي نقيب المهن الموسيقية، في الصالون الثقافي الذي عقده مساء الثلاثاء، تحت عنوان: إشكالية العلاقة بين الفن وحرية الإبداع.

وقال الفنان تامر عبد المنعم ، إن الفنان هاني شاكر استخدم اللائحة القانونية لمنع التجاوزات التي شهدتها الساحة الفنية خلال الفترة الماضية.

وأكد تامر عبد المنعم ، على أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين لم يمنع أحد من الغناء ولكنه استخدم القانون بالاتفاق مع مجلس إدارة النقابة.

وأشار تامر عبد المنعم، إلى اطلاعه على لائحة عضوية نقابة المهن الموسيقية موضحا أن من أبرز شروطها أن يجيد المطرب القراءة والكتابة.

قرارات هاني شاكر

وقال الفنان هاني شاكر إن النقابة في طريقها لتطبيق قرار بمنع مشاركة أي شخص لا يحمل عضوية نقابة الموسيقيين في أي إعلان أو برنامج أو حفل فني داخل مصر.

وأكد هاني شاكر ، على أنه حتى الان لا يمكنهم منعهم من الغناء والتواجد خارج مصر.

واستقبل الحاضرون الفنان هاني شاكر بالزغاريد فور دخوله قاعة الندوة.

وقال هاني شاكر في تصريحه عن أزمة سحب تراخيص الغناء من مطربي المهرجان: أن النقابة لم ولن تمنع أحدا من الغناء.

وأضاف أن هؤلاء ليسوا أعضاء في النقابة كي أمنعهم ولكن ما حدث هو سحب تراخيص الغناء منهم؛ لأنهم غير مؤهلين للغناء، موضحا أن هناك قوانين وأسس، لا بد على النقابة المثول إليها.

وأنهى الفنان هاني شاكر حديثه: هناك بروتوكول تعاون بين نقابة المهن الموسيقية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، حول مبادرة ابدأ حلمك الغناء بين إيديك، وسنكتشف من خلالها مجموعة من المواهب في كل محافظات مصر.