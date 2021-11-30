عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على متهم في "أحداث شارع السودان"

أرشيفية
أرشيفية

تنظر الدائرة الأولي إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى اليوم، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شارع السودان" للحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.

 كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بأحكام ما بين السجن المؤبد والمشدد للمتهمين في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف شارع السودان".

خاص| إعترافات محمد نصر الله في قضية عائشة الشاطر: الإخوان استخدموا العنف ضد الشرطة

إيواء وتدريبات.. تفاصيل تحريات الأمن الوطني عن مزرعة عبد المنعم أبو الفتوح..خاص

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم طرة المستشار محمد شيرين فهمي

موضوعات متعلقة

خاص| إعترافات محمد نصر الله في قضية عائشة الشاطر: الإخوان استخدموا العنف ضد الشرطة

إيواء وتدريبات.. تفاصيل تحريات الأمن الوطني عن مزرعة عبد المنعم أبو الفتوح..خاص

خاص| اعترافات القصاص في قضية أبو الفتوح: شاركت في 30 يونيو ضد الإخوان

خاص | مخطط إحياء الإخوان.. نص تحريات الأمن الوطني عن محمود عزت وعبدالمنعم أبو الفتوح

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات كيا كارينز موديل 2021 في الكويت | صور

خبير اقتصادي: برنامج الإصلاح كان له نتائج مبشرة على الاقتصاد المصري..فيديو

اليوم.. عرض الفرص الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

محمد محمود عبد العزيز يكشف كواليس صورته في تصوير فيلم الكيت كات

سحلية غريبة برأسين ولسانين باللون الأزرق | صور

تحذيرات مهمة من الأرصاد السعودية بسبب طقس الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها مطعم شهير وكنيسة.. تحذيرات من أماكن دخلها أول مصاب بمتحور أوميكرون

أنهار من النار تظهر في السماء.. 6 انفجارات جديدة في بركان لا بالما | فيديو

قبل الذكرى الأولى لوفاته.. جومانا مراد وأروى جودة وإلهام شاهين يكرمون حاتم علي

عائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| فيديو وصور

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ