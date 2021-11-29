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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تتزعمه فتاة .. اعترافات تشكيل عصابي تخصص في بيع مخدر الشابو

مخدر الشابو
مخدر الشابو

اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابي تخصص في بيع مخدر الشابو، بممارسة نشاطهم الإجرامي بزعامة فتاة.
قال المتهمون أن "هند.أ"، ٣٧ سنة، تتزعم التشكيل المتخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة الشابو، وأضافوا أنهم يبيعون المواد المخدرة بسعر الجملة على باقي تجار الشابو في مختلف أنحاء محافظة الإسماعيلية.

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وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار  بمخدر للشابو داخل المحافظة، تتزعمه سيدة، وذلك أثناء قيام شخصين بشراء المخدر  بمنطقه "فوكس"  وبحوزتها مبلغ مالي.

وكان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا يفيد القبض على المتهمة وتدعى "هند . أ"، ٣٧ سنة، مقيمة بميدان فوكس بأرض الجمعيات، و"عياد.و" 39 سنة، و" ممدوح.د" 40 سنة مقيمين في ذات العنوان، أثناء قيامها ببيع مخدر الشابو، وبحوزتها مبلغ مالي قدره ٢٧ ألف جنيه.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسها وإحالتها لمحكمة الجنايات.

الاسماعيلية حوداث اخبار الحوادث اخبار المحافظات شابو مواد مخدرة

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