سوق المستعمل.. 5 سيارات أقل من 100 ألف جنيه | صور

يميل الكثيرون من مستهلكي السيارات لشراء ما يريدون من سوق المستعمل، لما يوفره من خيارات أكثر بسعر أقل مقارنة بسعر “الزيرو”، ولكن بشرط الإستعانة بخبير سيارات لعدم الوقوع فى فخ سيارة معيبة.

1 ـ هيونداي فيرنا

تستمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2009 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 106 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 144 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة، الأول مانيوال مكون من 5 سرعات، و الاخر اوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

كما تضم من الداخل عدد 4 سماعات، و كاسيت و مكيف هواء يدوي، و زجاج كهربائي أو يدوي بحسب الفئة، مع إمكانية فتح الشنطة و تانك الوقود من الداخل، مصابيح ضباب، وبها جنوط يتراوح قياسها بين 13 إلى 14 بوصة.

تتراوح أسعار سيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 في سوق المستعمل من 90 ألف إلي 105 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

2 ـ شيفروليه افيو

تتمتع السيارة شيفروليه أفيو موديل 2008 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 86 حصان، و عزم الدوران 132 نيوتن.متر، و 4500 لفة في الدقيقة، مع خيارين من ناقل الحركة الأول مانيوال بـ5 سرعات و الأخر اوتوماتيكي بـ4 سرعات، و تبلغ سرعتها القصوى 166 كلم/س.

حصلت شيفروليه أفيو موديل 2016 على عدة تجهيزات داخلية، أبرزها عجلة قيادة متعددة الاستخدام، نظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، مقاعد من الجلد، قفل مركزي، زجاج كهربائي، مدخل AUX، مدخل USB، بلوتوث.

جاءت سيارة شيفروليه افيو في سوق المستعمل بأسعار تبدأ من 80 ألف إلي 95 ألف جنيه.

3 ـ دايو نوبيرا

تتمتع سيارة دايو نوبيرا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 104 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات، وسعة خزان الوقود 60 لتر.

حصلت السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 على مقصورة داخلية واسعة، وكاسيت راديو وCD مكون من 4 سماعات، وبها مكييف هواء مانوال، مساند رأس متحركة، وبها جنوط حديد بقياس 15 بوصة.

تتراوح أسعار دايو نوبيرا موديل 2007 في سوق المستعمل من 80 ألف إلي 90 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

4 ـ برليانس جالينا

زودت السيارة برليانس جالينا موديل 2009 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000سي سي ، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 145حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 5 سرعات، تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

و تحتوي السيارة على مكيف هواء ثنائي المناطق، مع شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة بلغ قياسها 5.5 بوصة، و نظام صوتي ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، و عجلة قيادة مالتي فانكشن.

ويبلغ سعر سيارة برليانس موديل 2009 في سوق المستعمل 110 ألف جنيه.

5 ـ سكودا اوكتافيا A4

تتمتع السيارة سكودا اوكتافيا A4 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مكون من 8 صمامات، يتوفر مع ناقل حركة مانوال وأخر أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، ويخرج قوة قدرها 101 حصان، وعزم الدوران 148 نيوتن. متر، ويمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم\ساعة في 14.6 ثانية، و تصل سرعتها القصوى 187 كم في الساعة.

تتوافر سيارة اوكتافيا A4 بوسادة هوائية واحدة للسائق، وتكييف هواء، سنتر لوك وباور ستيرينج، وزجاج كهرباء امامي وخلفي، مرايا كهرباء مصابيح ضباب امامية وخلفية وكمبيوتر لعرض بيانات السيارة ونظم فرامل ABS وEBD مع توفر كاسيت.

تتراوح أسعار سكودا اوكتافيا A4 موديل 2000 من 90 ألف إلي 110 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.