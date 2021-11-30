إيلي صعب يكشف من أين بدأ في العالمية بمجال تصميم الأزياء.. فيديو

قال مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب ، إنه سافر إلى روما من أجل الانطلاق إلى العالمية في مجال التصميم ، مؤكدا أنه أول عربي يقوم بعمل ديفيلية في روما والجميع استغرب من ذلك .

وأضاف إيلي صعب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، انه كان متخوف جدا عندما بدأ العمل في مجال تصميم الأزياء ، مؤكدا أن أول مكتب فتحة لتصميم الازياء كان عام 1996 ودائما عيني على جائزة اوسكار .

موضحاً إنه خاض عدة مجالات من النظارات وطرق مجال العطور وغيرها كونه مؤمن منذ البداية أن لا يكون محصوراً في تخصص معين "