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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيلي صعب يكشف من أين بدأ في العالمية بمجال تصميم الأزياء.. فيديو

ايلي صعب
ايلي صعب

قال  مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب ، إنه سافر إلى روما من أجل الانطلاق إلى العالمية في مجال التصميم ، مؤكدا أنه أول عربي يقوم بعمل ديفيلية في روما والجميع استغرب من ذلك .

وأضاف إيلي صعب خلال لقائه في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، انه كان متخوف جدا عندما بدأ العمل في مجال تصميم الأزياء ، مؤكدا أن أول مكتب فتحة لتصميم الازياء كان عام 1996 ودائما عيني على جائزة اوسكار .

موضحاً إنه  خاض عدة مجالات  من النظارات وطرق مجال العطور وغيرها كونه مؤمن  منذ البداية أن لا يكون محصوراً في تخصص  معين "

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