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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت المطربة نوال الزغبي صور جديدة لها و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت نوال الزغبي بإطلالة جذابة مميزة مرتدية فستان مكشوف باللون الأبيض  ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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و كانت قد كشفت الفنانة نوال الزغبي عن مشروعها الجديد الذي تشرف على تحضيره خلال الفترة الماضية، وهو خط إنتاج "فاشون" سيتم إطلاقه خلال أشهر قليلة.

جاء ذلك أثناء استضافتها في حلقة خاصة من برنامج أهلا وزحما مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث حول مشوارها الفني وأعمالها المرتبقة.

وتحدثت نوال الزغبي حول حياتها الشخصية وأكدت على أنها شخص لا يحب النميمة، ولا تهتم بالشائعات التي تطلق حولها قائلة:" مافي إشاعة بتفرق معي".

وقالت نوال الزغبي إن أقرب صديقة لها هي الفنانة ماجي بو غصن، فيما أوضحت أن شقيقها مارسيل هو أكثر شخص يقف بجانبها ويستحق لقب"ياجدع".

وأشارت نوال الزغبي إلى أن أقوى وقت مر عليها كان حينما قررت الانفصال عن زوجها، ووصفت نفسها بأنها كانت "قوية" بالقدر الكافي لاتخاذ هذا القرار.

وكشفت نوال الزغبي عن موعد طرح آخر أغنيات ألبومها الذي تعرض منها عدد من الأغنيات على مدار الفترة الماضية، وذلك في ديسمبر المقبل، لتنتهي منه وتبدأ في ألبومها الجديد.

كما تحضر نوال الزغبي حاليا ثلاث أغنيات مع عمرو مصطفى، ومثلهم مع أحمد الزعيم وأحمد حسن راؤول بحسب تصريحاتها.  

التمثيل والطهي 
وتحدثت نوال الزغبي عن حلمها بفتح مطعم وتقديم الأكلات فيه بنفسها خاصة الطعام الإيطالي، مشيرة إلى أنها ستقيم في مصر في حال غلق الطيران مرة أخرى أو في لندن ولوس أنجلوس.

وقالت نوال الزغبي إنها حريصة على متابعة جمهورها على السوشيال ميديا بنفسها، خاصة تويتر ثم إنستجرام، موضحة أن بعض التعليقات عليها يكتبها مرضى نفسيين موضحة:" بشفق عليهم".

وحول غيابها عن التمثيل، قالت نوال الزغبي إنها ترغب في خوض هذه الخطوة أحيانا، لكنها تخاف منها قائلة:" مش ملعبي"، مشيرة إلى أن التمثيل في الفيديو كليب يختلف تماما عن التجربة الكاملة.

وأشارت إلى أنها ترغب في تقديم مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات على الأكثر، ويكون موضوعه مهما بالنسبة لها مثل موضوع عن الموضة أو المجال الفني.

وعن عودتها لغناء تترات المسلسلات، قالت نوال الزغبي إن الدراما لم تكن جيدة قبل آخر 5 سنوات، لكنها تطورت كثيرا وهو ما شجعها على تقديم هذا اللون.

وأشارت إلى أن أبطال العمل يكون من أسباب تشجيعها على غناء التتر إلى جانب كلماته مثلما حدث مع تتر الناس العزاز، معبرة عن حبها للفنانة نيللي كريم وغادة عبد الرازق.

وكشفت نوال الزغبي عن ندمها على رفض أغنية "قول رجعت ليه يا حبيبي" التي غناها الفنان حسين الجسمي وحققت نجاحا كبيرا.

وقالت إنها لم ترفضها لكنها عرضت عليها بعدما انتهت من تسجيل ألبومها الجديد آنذاك،  ولم ترغب في فتح الألبوم مرة أخرى حتى لا تتردد بشأنه.

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