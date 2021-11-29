عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مكشوف .. إطلالة جريئة لـ نوال الزغبي عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت المطربة نوال الزغبي صور جديدة لها و ذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت نوال الزغبي بإطلالة جذابة جريئة مرتدية فستان مكشوف باللون الازرق  ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

نوال الزغبي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها .. شاهد

نوال الزغبي تخوض مجال الفاشون قريبا.. وهكذا وصفت شقيقها مارسيل

و كانت قد كشفت الفنانة نوال الزغبي عن مشروعها الجديد الذي تشرف على تحضيره خلال الفترة الماضية، وهو خط إنتاج "فاشون" سيتم إطلاقه خلال أشهر قليلة.

جاء ذلك أثناء استضافتها في حلقة خاصة من برنامج أهلا وزحما مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث حول مشوارها الفني وأعمالها المرتبقة.

وتحدثت نوال الزغبي حول حياتها الشخصية وأكدت على أنها شخص لا يحب النميمة، ولا تهتم بالشائعات التي تطلق حولها قائلة:" مافي إشاعة بتفرق معي".

وقالت نوال الزغبي إن أقرب صديقة لها هي الفنانة ماجي بو غصن، فيما أوضحت أن شقيقها مارسيل هو أكثر شخص يقف بجانبها ويستحق لقب"ياجدع".

وأشارت نوال الزغبي إلى أن أقوى وقت مر عليها كان حينما قررت الانفصال عن زوجها، ووصفت نفسها بأنها كانت "قوية" بالقدر الكافي لاتخاذ هذا القرار.

وكشفت نوال الزغبي عن موعد طرح آخر أغنيات ألبومها الذي تعرض منها عدد من الأغنيات على مدار الفترة الماضية، وذلك في ديسمبر المقبل، لتنتهي منه وتبدأ في ألبومها الجديد.

كما تحضر نوال الزغبي حاليا ثلاث أغنيات مع عمرو مصطفى، ومثلهم مع أحمد الزعيم وأحمد حسن راؤول بحسب تصريحاتها.  

التمثيل والطهي 
وتحدثت نوال الزغبي عن حلمها بفتح مطعم وتقديم الأكلات فيه بنفسها خاصة الطعام الإيطالي، مشيرة إلى أنها ستقيم في مصر في حال غلق الطيران مرة أخرى أو في لندن ولوس أنجلوس.

وقالت نوال الزغبي إنها حريصة على متابعة جمهورها على السوشيال ميديا بنفسها، خاصة تويتر ثم إنستجرام، موضحة أن بعض التعليقات عليها يكتبها مرضى نفسيين موضحة:" بشفق عليهم".

وحول غيابها عن التمثيل، قالت نوال الزغبي إنها ترغب في خوض هذه الخطوة أحيانا، لكنها تخاف منها قائلة:" مش ملعبي"، مشيرة إلى أن التمثيل في الفيديو كليب يختلف تماما عن التجربة الكاملة.

وأشارت إلى أنها ترغب في تقديم مسلسل قصير يتكون من 8 حلقات على الأكثر، ويكون موضوعه مهما بالنسبة لها مثل موضوع عن الموضة أو المجال الفني.

وعن عودتها لغناء تترات المسلسلات، قالت نوال الزغبي إن الدراما لم تكن جيدة قبل آخر 5 سنوات، لكنها تطورت كثيرا وهو ما شجعها على تقديم هذا اللون.

وأشارت إلى أن أبطال العمل يكون من أسباب تشجيعها على غناء التتر إلى جانب كلماته مثلما حدث مع تتر الناس العزاز، معبرة عن حبها للفنانة نيللي كريم وغادة عبد الرازق.

وكشفت نوال الزغبي عن ندمها على رفض أغنية "قول رجعت ليه يا حبيبي" التي غناها الفنان حسين الجسمي وحققت نجاحا كبيرا.

وقالت إنها لم ترفضها لكنها عرضت عليها بعدما انتهت من تسجيل ألبومها الجديد آنذاك،  ولم ترغب في فتح الألبوم مرة أخرى حتى لا تتردد بشأنه.

نوال الزغبي صور نوال الزغبي اطلالات نوال الزغبي

ترشيحاتنا

البليهي يعلق على ظهوره المفاجئ مع عبدالرازق حمدالله

20 ألف لغم .. السعودية تطهر أراضي اليمن من ألغام الحوثيين الإرهابية

كل شىء قسمة ونصيب.. كارولين عزمى تنشر رسالة غامضة على فيسبوك |شاهد

بدون ألقاب .. منتخب الجزائر يشارك للمرة الثالثة في كأس العرب

مع قرب خسارته للمعركة.. آبي أحمد ينقل الصراع إلى الحدود الإثيوبية السودانية

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن إجراءات سد عجز المعلمين في المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

جحود الأبناء.. رفع قضية حجر على الفنان القدير رشوان توفيق

البيئة تحذر.. العوامل الجوية مهيأة لتركيز الملوثات بالقاهرة الكبرى غدا

2080 جنيها.. التأمينات تزف بشرى لٱصحاب المعاشات على الهواء.. فيديو

وزير الداخلية قال لي خليك مكانك متتحركش.. أحمد موسى يكشف تفاصيل محاولة اغتياله | فيديو

بشرة خير| منظمة الصحة العالمية تتراجع: متحور أوميكرون ليس شديد الخطورة

إبراهيم سعيد: بن شرقي وقع للنادي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الخيانة والعذرية والأموال مقابل المعاشرة الزوجية.. لماذا يثير مبروك عطية الجدل في فتواه؟

ماذا حدث بعد اكتشاف "اوميكرون" وسبب غضب جنوب افريقيا؟

بعد فيديو ذوبان المسامير على صخرة نيزكية.. الجمعية الفلكية بجدة توضح حقيقة المقطع

التحديات الناشئة.. وزير الدفاع يشهد فعاليات المنتدى الدولي الأول للقوات الجوية

فيديو

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب ؟

فيديوجراف.. عام على غيابه.. تفاصيل حالة الإعلامي وائل الإبراشي

طلاق نهائي .. انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

العالم ينتظر .. عاصفة شمسية تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

إلهام أبو الفتح

مصر تبهر العالم

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

اﻟﻤﺰﻳﺪ