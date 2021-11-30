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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-11-2021

صدى البلد

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الثلاثاء 30 - 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

 


 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى15.650815.7783
يورو17.755817.9068
جنيــه إسترليـنى20.875021.0514
دولار كنـدى12.250112.3538
كرون دانمركى2.38802.4076
كرون نرويجى1.72811.7427
كرون ســويدى1.72741.7418
فرنك سويسرى17.032117.1783
100 ين يابانى13.836813.9532
ريـــال سعـــودى4.17174.2059
دينــار كويتى51.649352.2046
درهم اماراتى4.26054.2961
دولار اســـترالى11.160611.2547
دينــار البحــرين41.508541.8634
ريـــال عمـــانى40.651441.0894
ريـــال قطــــرى4.29734.3347
دينـار اردنـى22.043422.2857
يوان صينى2.45592.4765
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري دولار أمريكي يورو ريال سعودي درهم إماراتى دينار كويتي ريـــال قطــــرى

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