أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، الثلاثاء 30 - 11-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|15.6508
|15.7783
|يورو
|17.7558
|17.9068
|جنيــه إسترليـنى
|20.8750
|21.0514
|دولار كنـدى
|12.2501
|12.3538
|كرون دانمركى
|2.3880
|2.4076
|كرون نرويجى
|1.7281
|1.7427
|كرون ســويدى
|1.7274
|1.7418
|فرنك سويسرى
|17.0321
|17.1783
|100 ين يابانى
|13.8368
|13.9532
|ريـــال سعـــودى
|4.1717
|4.2059
|دينــار كويتى
|51.6493
|52.2046
|درهم اماراتى
|4.2605
|4.2961
|دولار اســـترالى
|11.1606
|11.2547
|دينــار البحــرين
|41.5085
|41.8634
|ريـــال عمـــانى
|40.6514
|41.0894
|ريـــال قطــــرى
|4.2973
|4.3347
|دينـار اردنـى
|22.0434
|22.2857
|يوان صينى
|2.4559
|2.4765